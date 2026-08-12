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Reporte vial: piden extremar los cuidados en la RN20, la 153 y la Circunvalación

El personal técnico informó las condiciones de transitabilidad en los principales corredores de la provincia. Recomiendan reducir la velocidad en la Ruta 20, la Ruta 153 y el anillo vial.

Las autoridades viales emitieron un nuevo parte informativo sobre las condiciones de las rutas nacionales en San Juan. En este sentido, solicitaron a los conductores extremar los cuidados al transitar por ciertos sectores de conectividad clave.

En primer lugar, se pide transitar con precaución sobre la Ruta Nacional 20, que une San Juan con la vecina provincia de San Luis. Por otro lado, la misma recomendación rige para la Ruta Nacional 153, específicamente en el tramo que conecta las localidades de Pedernal y Los Berros.

Asimismo, las precauciones deben trasladarse a la zona urbana, ya que se solicita circular con atención en la Ruta Nacional A014, conocida como Avenida de Circunvalación, debido al flujo vehicular habitual y maniobras en la zona.

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Finalmente, el organismo indicó que el resto de los corredores nacionales de la provincia presentan condiciones de transitabilidad normal, aunque sugieren mantener las distancias de seguridad y respetar los límites de velocidad establecidos.

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