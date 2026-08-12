Reporte vial: piden extremar los cuidados en la RN20, la 153 y la Circunvalación

En primer lugar, se pide transitar con precaución sobre la Ruta Nacional 20, que une San Juan con la vecina provincia de San Luis. Por otro lado, la misma recomendación rige para la Ruta Nacional 153, específicamente en el tramo que conecta las localidades de Pedernal y Los Berros.

Asimismo, las precauciones deben trasladarse a la zona urbana, ya que se solicita circular con atención en la Ruta Nacional A014, conocida como Avenida de Circunvalación, debido al flujo vehicular habitual y maniobras en la zona.