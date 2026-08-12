Las autoridades viales emitieron un nuevo parte informativo sobre las condiciones de las rutas nacionales en San Juan. En este sentido, solicitaron a los conductores extremar los cuidados al transitar por ciertos sectores de conectividad clave.
Reporte vial: piden extremar los cuidados en la RN20, la 153 y la Circunvalación
El personal técnico informó las condiciones de transitabilidad en los principales corredores de la provincia. Recomiendan reducir la velocidad en la Ruta 20, la Ruta 153 y el anillo vial.