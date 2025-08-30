"
Santa Lucía vibró con la largada simbólica del Rally Raid Argentina

Con una multitud acompañando el inicio de la competencia, Santa Lucía marcó el arranque del Rally Raid Argentina con una largada simbólica llena de emoción y figuras internacionales.

La plaza departamental de Santa Lucía fue el epicentro de la emoción en la noche del jueves, donde cientos de sanjuaninos se congregaron para disfrutar de la largada simbólica del Rally Raid Argentina. El evento, que reúne a los mejores pilotos del mundo, tuvo su punto de inicio en la plaza principal del departamento, convirtiéndolo en un espectáculo popular que fusiona deporte, adrenalina y comunidad.

El acto, que se desarrolló frente a la Municipalidad de Santa Lucía, contó con la presencia de autoridades provinciales y departamentales, como el intendente Juan José Orrego, el vicegobernador Fabián Martín y el ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, quienes expresaron su entusiasmo por el evento.

"Una vez más, Santa Lucía recibe con los brazos abiertos a grandes deportistas, quienes brillarán en una competencia de talla internacional. Es un orgullo para todos los sanjuaninos", destacó el intendente Orrego, mientras que el vicegobernador Fabián Martín subrayó la relevancia de este tipo de eventos como parte de las políticas deportivas del Gobierno provincial: "El deporte es una política de Estado en San Juan, y este rally es una clara muestra de ello".

El acto tuvo también un momento destacado con el reconocimiento a los hermanos Kevin y Luciano Benavides, pilotos salteños que son parte del selecto grupo de competidores en las categorías motos y UTV. Además, las camionetas serán otra de las categorías con gran número de participantes, lo que promete un fin de semana cargado de emociones y desafíos.

A lo largo del evento, los presentes pudieron disfrutar de una atmósfera festiva, con el rugir de los motores de los vehículos y la presencia de cientos de aficionados al automovilismo. La Plaza de Santa Lucía se llenó de fanáticos que, emocionados, pudieron ver a los pilotos y los vehículos de cerca, compartiendo la pasión por este deporte.

Este Rally Raid Argentina no solo es una competencia de alto nivel, sino también una oportunidad para Santa Lucía de seguir consolidándose como un referente en el mundo del deporte motor en la provincia. Además, el vivac, el área donde los equipos descansan, se ha instalado en el municipio, permitiendo que los fanáticos puedan visitar este espacio para seguir de cerca la acción y vivir la experiencia del rally.

