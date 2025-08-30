La plaza departamental de Santa Lucía fue el epicentro de la emoción en la noche del jueves, donde cientos de sanjuaninos se congregaron para disfrutar de la largada simbólica del Rally Raid Argentina. El evento, que reúne a los mejores pilotos del mundo, tuvo su punto de inicio en la plaza principal del departamento, convirtiéndolo en un espectáculo popular que fusiona deporte, adrenalina y comunidad.
Santa Lucía vibró con la largada simbólica del Rally Raid Argentina
Con una multitud acompañando el inicio de la competencia, Santa Lucía marcó el arranque del Rally Raid Argentina con una largada simbólica llena de emoción y figuras internacionales.