Santa Lucía vibró con la largada simbólica del Rally Raid Argentina

El acto tuvo también un momento destacado con el reconocimiento a los hermanos Kevin y Luciano Benavides, pilotos salteños que son parte del selecto grupo de competidores en las categorías motos y UTV. Además, las camionetas serán otra de las categorías con gran número de participantes, lo que promete un fin de semana cargado de emociones y desafíos.

A lo largo del evento, los presentes pudieron disfrutar de una atmósfera festiva, con el rugir de los motores de los vehículos y la presencia de cientos de aficionados al automovilismo. La Plaza de Santa Lucía se llenó de fanáticos que, emocionados, pudieron ver a los pilotos y los vehículos de cerca, compartiendo la pasión por este deporte.

Este Rally Raid Argentina no solo es una competencia de alto nivel, sino también una oportunidad para Santa Lucía de seguir consolidándose como un referente en el mundo del deporte motor en la provincia. Además, el vivac, el área donde los equipos descansan, se ha instalado en el municipio, permitiendo que los fanáticos puedan visitar este espacio para seguir de cerca la acción y vivir la experiencia del rally.