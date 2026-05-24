San Juan vivió una multitudinaria procesión en honor a María Auxiliadora

La actividad se desarrolló en las inmediaciones de la institución educativa y contó con la participación de familias, alumnos, docentes y fieles que acompañaron a la Virgen en su recorrido por las calles de la ciudad, en una jornada marcada por la fe y la devoción.

La celebración estuvo acompañada por el lema elegido para toda la familia salesiana en el mundo: “Escuchando a María, hagamos lo que Él nos dice”.