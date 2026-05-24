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San Juan vivió una multitudinaria procesión en honor a María Auxiliadora

La procesión de María Auxiliadora volvió a convertirse en una de las expresiones de fe más importantes de la comunidad católica convocando a cientos de personas que participaron de las actividades litúrgicas y celebraciones religiosas en honor a la Virgen.

San Juan fue escenario de una de las celebraciones religiosas más tradicionales y convocantes del calendario católico con la realización de la procesión en honor a María Auxiliadora, organizada por el Colegio Don Bosco.

La actividad se desarrolló en las inmediaciones de la institución educativa y contó con la participación de familias, alumnos, docentes y fieles que acompañaron a la Virgen en su recorrido por las calles de la ciudad, en una jornada marcada por la fe y la devoción.

La celebración estuvo acompañada por el lema elegido para toda la familia salesiana en el mundo: “Escuchando a María, hagamos lo que Él nos dice”.

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Desde la organización recordaron que el mensaje estuvo inspirado en un pasaje del Evangelio. “Es un reflejo de la palabra del Evangelio: ‘Hagan todo lo que Él les diga’. Cuando se quedaron sin vino, María les dice a los servidores que hagan lo que Jesús les indique. Y Jesús convierte el agua en vino”, explicaron.

La procesión de María Auxiliadora volvió a convertirse en una de las expresiones de fe más importantes para la comunidad salesiana, convocando a cientos de personas que participaron de las actividades litúrgicas y celebraciones religiosas en honor a la Virgen.

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