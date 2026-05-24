San Juan fue escenario de una de las celebraciones religiosas más tradicionales y convocantes del calendario católico con la realización de la procesión en honor a María Auxiliadora, organizada por el Colegio Don Bosco.
San Juan vivió una multitudinaria procesión en honor a María Auxiliadora
La procesión de María Auxiliadora volvió a convertirse en una de las expresiones de fe más importantes de la comunidad católica convocando a cientos de personas que participaron de las actividades litúrgicas y celebraciones religiosas en honor a la Virgen.