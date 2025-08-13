Día Internacional del Zurdo: por qué se celebra hoy y frases para enviar

¿Por qué se celebra hoy el Día del Zurdo?

Fue el 13 de agosto de 1975 cuando Dean R. Campbell, un militar estadounidense, decidió fundar Lefthanders International, Inc. Se trata de una organización orientada a incluir a las personas zurdas. Durante el primer aniversario de su creación, se decidió conmemorar esta fecha como el Día del Zurdo, una oportunidad de difundir información y concientizar a la sociedad acerca de las dificultades a las que estos individuos se enfrentan a diario.

Existen otras teorías que asocian los orígenes de esta jornada a The Left-Handers Club, una agrupación fundada en 1990. El “Club de los Zurdos” se encarga de informar a la población que tiene predominancia de sus extremidades izquierdas acerca de novedades, innovación y noticias relevantes para su vida diaria.

En el mundo, existen diversas celebridades zuras que han alcanzado la fama y el éxito en sus disciplinas como Paul McCartney, Diego Armando Maradona, Barack Obama, Bill Gates, Lionel Messi, Ayrton Senna, Ringo Bonavena, David Bowie, Angelina Jolie, Robert De Niro, Bill Clinton, Emanuel Ginóbili, Gustavo Cerati, Rafael Nadal, Jimi Hendrix, entre otros.

Las mejores frases

“Si la mitad izquierda del cerebro controla la mitad derecha del cuerpo, entonces solo las personas zurdas están en su sano juicio” W.C. Fields.

“Seas quien seas, sea cual sea tu posición social, sea alta o baja, ten siempre mucha fuerza y determinación. Haz todo con mucho amor y con mucha fe en Dios, que un día llegarás a tu meta” Ayrton Senna.

“Los zurdos están siempre en su sano juicio, incluso cuando el mundo gira al revés” Anónimo.

“No puedes ponerle un límite a nada. Cuanto más sueñas, más lejos llegas” – Michael Phelps.

“El mundo está al revés. Depende de nosotros enderezarlo” - Barack Obama.

“Ser zurdo es vivir en un mundo al revés… y aún así seguir adelante" Anónimo.

“Los zurdos son preciosos; ocupan lugares que son incómodos para los demás”, Víctor Hugo.

“Lo que parece ser un fracaso para ti, puede ser un éxito disfrazado” - Jim Carrey.

“Los zurdos no son diferentes porque sean únicos; son únicos porque son diferentes” Peter-Cole C. Onele.

“Los zurdos tienen más facilidad para las matemáticas, la música y el arte” - Albert Einstein.