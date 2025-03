San Juan refuerza medidas ante el aumento del mosquito Aedes Aegypti

La funcionaria tranquilizó a la población al confirmar que actualmente no hay circulación viral en San Juan y que, mientras se mantenga esta condición, el dengue no representará un riesgo inmediato. No obstante, destacó que la clave está en reducir la cantidad de huevos en los hogares para evitar futuros brotes.

Si bien San Juan ha registrado una baja población de mosquitos, la Dra. Salvá advirtió que la situación podría cambiar con la llegada del mes de abril, cuando las condiciones climáticas suelen favorecer el crecimiento del mosquito. Por ello, anunció que en las próximas semanas el programa comenzará con visitas domiciliarias para intensificar la limpieza y la prevención en los hogares.

"Debemos incrementar las medidas de precaución, especialmente con la llegada del calor. La limpieza de los fondos y la eliminación de recipientes con agua estancada son acciones clave para prevenir el dengue," concluyó Salvá.