San Juan atraviesa este viernes una jornada marcada por el intenso calor y la inestabilidad hacia el final del día. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima registrada fue de 23°C, mientras que la máxima alcanzará los 37°C.
Viernes caluroso, con máxima de 37°C y probabilidad de tormentas aisladas
Durante la mañana se espera un cielo mayormente despejado, lo que favorecerá el ascenso de la temperatura. Sin embargo, hacia la tarde-noche aumentará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.