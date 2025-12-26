Viernes caluroso, con máxima de 37°C y probabilidad de tormentas aisladas

Durante la mañana se espera un cielo mayormente despejado, lo que favorecerá el ascenso de la temperatura. Sin embargo, hacia la tarde-noche aumentará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

La jornada estará acompañada por una brisa leve proveniente del sector norte, que aportará algo de alivio momentáneo, aunque sin modificar significativamente las altas temperaturas.