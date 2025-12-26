"
Viernes caluroso, con máxima de 37°C y probabilidad de tormentas aisladas

San Juan atraviesa este viernes una jornada marcada por el intenso calor y la inestabilidad hacia el final del día. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima registrada fue de 23°C, mientras que la máxima alcanzará los 37°C.

Durante la mañana se espera un cielo mayormente despejado, lo que favorecerá el ascenso de la temperatura. Sin embargo, hacia la tarde-noche aumentará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

La jornada estará acompañada por una brisa leve proveniente del sector norte, que aportará algo de alivio momentáneo, aunque sin modificar significativamente las altas temperaturas.

En cuanto al pronóstico extendido, para el sábado se prevé la continuidad de condiciones inestables, con probabilidad de chaparrones durante la mañana y cielo parcialmente nublado. Además, se anuncia un cambio en la dirección del viento hacia el sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 50 kilómetros por hora.

