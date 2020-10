Para Salud, no es prioridad investigar el origen del brote de Covid en Caucete

Luego de haber tenido 22 casos en 5 meses; en menos de 60 días ya son 1.460 casos y 67 muertos. El gobierno definió no investigar por ahora lo que provocó la bocanada de contagios en casi todos los departamentos.

"Determinar el origen del brote hoy, no es una prioridad para el sistema sanitario. La prioridad para el sistema, que lo debe ser para la comunidad, es entender que la cultura punitiva no nos sirve de nada"; el subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo fue claro en este sentido.

La Provincia no está pensando ahora cómo se originó el brote de Covid, que disparó tras conocido el caso 23 hace dos meses y que ocasionó 1.460 contagios y 67 muertes.

En este sentido, las autoridades sanitarias manifestaron la necesidad de que la población se centre en entender que lo más importante es controlar el crecimiento exponencial del brote, para evitar que colapse el sistema sanitario.

"Hoy debemos pensar en hacernos parte y disminuir el número de contagios, no permitir que el número crezca. De esa manera disminuir o mitigar el impacto a nivel global, para evitar el colapso del sistema sanitario", dijo.

Sin embargo, el origen del brote de Caucete no es un tema menor. Por causa de uno o más irresponsables, San Juan lamentó en menos de 60 días el estallido de las estadísticas que puso en alerta al sistema de salud, ocasionando muertes y más de mil personas con Covid 19.

Por esta causa, San Juan debió retroceder de la fase 5 a la 1, provocando que por 15 días, se paralice la actividad económica e industrial, cultural, turística etc.

En un primer momento, se creyó que todo comenzó con una fiesta clandestina que tuvo entre sus integrantes a mendocinos, que pudieron haber ingresado de manera ilegal por alguna de las huellas no permitidas. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió, pero el caso 23 que se presume, tuvo que ver con ese origen, ya no vive para contarlo.

De todas formas, por ahora no se pondrá acento en la investigación de los responsables, según lo dejaron en claro las autoridades.

"Estamos muy preocupados en determinar si existe circulación comunitaria o no. Si ingresó por tal o cual lugar, o la concordancia con respecto a la ocupación de que no nos suceden nuevos brotes" , aclaró Espejo.

El funcionario intentó dejar claro que los números nos posicionan en un mejor lugar ante la realidad de otras provincias, pero que esto no debe ser objeto para el relajamiento.

2) Zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados /brotes controlados.

También aprovechó para enviar un mensaje por las múltiples consultas de sanjuaninos que se muestran preocupados y expectantes por la posible declaración de circulación viral, la cual no se hará efectiva en este momento.

"Pedimos a la población a que sea consecuente con el pensamiento. Y si es tanta la preocupación con respecto a la circulación viral o cómo se transmite, seamos consecuente en evitar que esto vuelva a suceder", remarcó.