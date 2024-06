Rueda: "Ahora no hay ningún tipo de relación con el justicialismo"

Respecto a la situación con el Partido Justicialista local, Rueda dijo: “Ahora no hay relación, no estamos hablando porque ellos están con un proceso interno. Con (Sergio) Uñac hablé hace 20 días y no hablamos nada de lo político. En general, hay buen trato con todos los bloques, de lo político no hemos charlado más, no me habló nadie del justicialismo”, y aclaró, “no está habiendo ningún tipo de relación con el justicialismo”.

“El justicialismo se está rearmando, no se puede hablar de cuestiones políticas hasta que definan autoridades. Quien gane, va a definir la apertura a otros sectores. Desde el 2007 hemos sido parte, siempre hemos tenido participación. Hemos marcado la apertura a tiempo de hablar con otros sectores, el primero que me llamó es Peluc, porque es consciente que el año que viene tienen que armarse con partidos que tengan estructura. Está bien la mirada d LLA de buscar sectores políticos para trabajar”, subrayó Rueda.

Además, el presidente del Partido Bloquista se refirió a la aprobación en el Senado de la Ley Bases. “A los gobernantes hay que darles las herramientas para gobernar, lo hizo Uñac con (Mauricio) Macri. Negar las herramientas para gobernar, no era para festejar. Se han hecho las modificaciones y se sacaron las cuestiones que generaban disconformidad. Hay que festejar que el gobierno nacional va a poder hacer lo que planteó, luego se verán los resultados. Ahora, tendrá que demostrar los objetivos que tiene”, finalizó Rueda.