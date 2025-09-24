"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > alimentación

San Juan, con nueva estrategia de alimentación para la primera infancia

Este nuevo modelo de alimentación está destinado a niños de 2 a 4 años, enmarcados en el programa Mis Segundos Mil Días en San Juan.

Este miércoles, en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico, las autoridades ministeriales presentaron a los equipos de salud y a la comunidad la nueva estrategia de alimentación para niños y niñas de 2 a 4 años inclusive.

El lanzamiento oficial del Nutripack “Nutriendo tu Desarrollo”, a cargo de la Dirección de Materno infancia es un verdadero cambio de modelo en materia nutricional, que está dirigido a una población infantil entre 8.000 a 12.000 niños y niñas sin cobertura explícita de salud, contemplando además casos de especial vulnerabilidad socioeconómica.

En lanzamiento estuvo presente el ministro de Salud, Amilcar Dobladez; secretario Técnico, Alejandro Navarta; secretario Administrativo, Gabriel Porra; secretario de Planeamiento y Control de Gestión, Gastón Jofré; secretario de Medicina Preventiva, Pablo Arroyo, directora de Materno Infancia, Dra. Lenka Dumandzic, jefes de Zona Sanitaria, directores de Hospitales y personal del Ministerio de salud

Te puede interesar...

El Nutripack “Nutriendo tu Desarrollo”, representa un cambio fundamental en la política alimentaria, es un complemento nutricional elaborado a partir de alimentos reales, saludables y nutritivos, sin ultraprocesados ni exceso de azúcares.

El Nutripack cuenta con los avales científicos de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Pediatría de San Juan y la Asociación Sanjuanina de Nutrición.

Otro de los cambios significativos es la optimización del gasto: se redujo un 62% respecto del modelo anterior. Actualmente, el Nutripack tiene un costo de $17.250 mensuales, frente a los $45.500 mensuales que demandaba el maletín anterior.

Para poder acceder al Nutripack, las familias deben realizar el control integral de salud, en sus centros de salud más cercanos a sus domicilios. De esta manera se promueve una alimentación saludable mediante la entrega de alimentos que favorecen la elaboración de preparaciones caseras. Asimismo, se apunta a garantizar un adecuado estado nutricional y a sostener un enfoque integral y preventivo.

Previo al lanzamiento oficial se realizaron dos acciones centrales:

•Una prueba piloto con 16 familias en 8 centros de salud durante 4 meses. El 93,3% de las familias elaboró diferentes preparaciones y el 73% manifestó una alta aceptabilidad, confirmando la seguridad y pertinencia de este cambio en las políticas alimentarias.

•Desde julio se distribuyeron los Nutripack en todos los centros de salud y hospitales de la provincia, con la primera entrega realizada en agosto y la segunda prevista para octubre, dado que la entrega es bimestral.

Con el Nutripack Nutriendo tu desarrollo se busca generar un impacto positivo para la calidad de vida de las infancias y sus familias, fue un trabajo conjunto con los diferentes equipos de salud.

Temas

Te puede interesar