San Juan, con nueva estrategia de alimentación para la primera infancia

El Nutripack “Nutriendo tu Desarrollo”, representa un cambio fundamental en la política alimentaria, es un complemento nutricional elaborado a partir de alimentos reales, saludables y nutritivos, sin ultraprocesados ni exceso de azúcares.

El Nutripack cuenta con los avales científicos de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Pediatría de San Juan y la Asociación Sanjuanina de Nutrición.

Otro de los cambios significativos es la optimización del gasto: se redujo un 62% respecto del modelo anterior. Actualmente, el Nutripack tiene un costo de $17.250 mensuales, frente a los $45.500 mensuales que demandaba el maletín anterior.

Para poder acceder al Nutripack, las familias deben realizar el control integral de salud, en sus centros de salud más cercanos a sus domicilios. De esta manera se promueve una alimentación saludable mediante la entrega de alimentos que favorecen la elaboración de preparaciones caseras. Asimismo, se apunta a garantizar un adecuado estado nutricional y a sostener un enfoque integral y preventivo.

Previo al lanzamiento oficial se realizaron dos acciones centrales:

•Una prueba piloto con 16 familias en 8 centros de salud durante 4 meses. El 93,3% de las familias elaboró diferentes preparaciones y el 73% manifestó una alta aceptabilidad, confirmando la seguridad y pertinencia de este cambio en las políticas alimentarias.

•Desde julio se distribuyeron los Nutripack en todos los centros de salud y hospitales de la provincia, con la primera entrega realizada en agosto y la segunda prevista para octubre, dado que la entrega es bimestral.

Con el Nutripack Nutriendo tu desarrollo se busca generar un impacto positivo para la calidad de vida de las infancias y sus familias, fue un trabajo conjunto con los diferentes equipos de salud.