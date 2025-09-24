El presidente Javier Milei le exigió a Venezuela que libere al gendarme argentino, Nahuel Gallo, en su exposición en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Milei brindó un discurso en la Asamblea General del organismo, con fuertes críticas a Nicolás Maduro.
En su discurso en la ONU, Milei le exigió a Venezuela que libere al gendarme Nahuel Gallo
En un gesto a Trump, el Presidente volvió a lanzar duras críticas contra el organismo multilateral: “Son burócratas internacionales”. También le reclamó a Reino Unido por las Islas Malvinas. Por la tarde, se reunirá con la jefa del FMI.