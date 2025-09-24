En su discurso en la ONU, Milei le exigió a Venezuela que libere al gendarme Nahuel Gallo

Además, en un gesto a su par de Estados Unidos, Donald Trump, por la asistencia financiera, el Presidente volvió a lanzar duras críticas contra el organismo multilateral: "Son burócratas internacionales". También le reclamó a Reino Unido por las Islas Malvinas. Por la tarde, se reunirá con la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El Presidente advirtió sobre "la situación del ciudadano argentino Nahuel Gallo secuestrado y detenido de manera arbitraria en Venezuela sin imputación, sin asistencia legal ni consular, en palabras simple: una desaparición forzosa".