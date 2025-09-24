"
Los Azules avanza hacia la minería sostenible con apoyo del Grupo Banco Mundial

La IFC, del Grupo Banco Mundial, firmó un acuerdo con McEwen Copper para alinear el proyecto Los Azules con estándares ESG y abrir camino a un financiamiento internacional sostenible.

La International Finance Corporation (IFC), institución del Grupo Banco Mundial dedicada al desarrollo del sector privado, selló una alianza estratégica con McEwen Copper Inc., subsidiaria de McEwen Inc., para garantizar que el proyecto cuprífero Los Azules se desarrolle bajo los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de la IFC. El acuerdo abre la puerta a un financiamiento internacional en deuda y capital, considerado un paso clave en la estrategia financiera de la compañía.

Los Azules es uno de los mayores depósitos de cobre sin desarrollar del mundo. Tras haber obtenido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), su Estudio de Factibilidad se prevé para octubre de 2025. Una vez asegurados los fondos e ingeniería definitiva, el proyecto podría iniciar su construcción, con el objetivo de convertirse en la primera mina de cobre regenerativa de Argentina y alcanzar la carbono neutralidad en 2038.

“Nos complace colaborar con McEwen Copper en el proyecto Los Azules, para ayudarlo a alinearse con los Estándares de Desempeño de la IFC y sentar las bases para el financiamiento internacional”, destacó Manuela Adl, Gerente Senior de País de IFC para Argentina.

Por su parte, Rob McEwen, presidente y principal propietario de McEwen Inc., señaló que esta colaboración “es un cambio fundamental para Los Azules: nos ayudará a alinearnos con los más altos estándares de sostenibilidad mientras allana el camino para que la IFC actúe como prestamista líder y socio en capital”.

El acuerdo apunta a reducir riesgos, incrementar la transparencia, disminuir emisiones de carbono y maximizar los beneficios para las comunidades locales, en línea con la visión de la IFC de promover el desarrollo económico sostenible.

Con esta alianza, Los Azules consolida su posicionamiento no solo como uno de los proyectos mineros más prometedores de Argentina, sino también como un referente en prácticas responsables para atraer inversión internacional y generar un impacto positivo en la región y el país.

