Los Azules avanza hacia la minería sostenible con apoyo del Grupo Banco Mundial

“Nos complace colaborar con McEwen Copper en el proyecto Los Azules, para ayudarlo a alinearse con los Estándares de Desempeño de la IFC y sentar las bases para el financiamiento internacional”, destacó Manuela Adl, Gerente Senior de País de IFC para Argentina.

Por su parte, Rob McEwen, presidente y principal propietario de McEwen Inc., señaló que esta colaboración “es un cambio fundamental para Los Azules: nos ayudará a alinearnos con los más altos estándares de sostenibilidad mientras allana el camino para que la IFC actúe como prestamista líder y socio en capital”.

El acuerdo apunta a reducir riesgos, incrementar la transparencia, disminuir emisiones de carbono y maximizar los beneficios para las comunidades locales, en línea con la visión de la IFC de promover el desarrollo económico sostenible.

Con esta alianza, Los Azules consolida su posicionamiento no solo como uno de los proyectos mineros más prometedores de Argentina, sino también como un referente en prácticas responsables para atraer inversión internacional y generar un impacto positivo en la región y el país.