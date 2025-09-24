La International Finance Corporation (IFC), institución del Grupo Banco Mundial dedicada al desarrollo del sector privado, selló una alianza estratégica con McEwen Copper Inc., subsidiaria de McEwen Inc., para garantizar que el proyecto cuprífero Los Azules se desarrolle bajo los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de la IFC. El acuerdo abre la puerta a un financiamiento internacional en deuda y capital, considerado un paso clave en la estrategia financiera de la compañía.
Los Azules avanza hacia la minería sostenible con apoyo del Grupo Banco Mundial
