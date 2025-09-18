Rivadavia transformó un baldío en una plaza para la familia

El intendente subrayó que este tipo de proyectos son posibles gracias al esfuerzo conjunto del municipio y el compromiso de su personal.

“Quiero felicitar a los trabajadores municipales porque demuestran la capacidad de concretar obras que, si las hiciéramos con empresas privadas, serían muy difíciles de sostener. Ellos ponen lo mejor de sí todos los días, y eso se refleja en cada plaza, en cada espacio recuperado”, señaló.

Además, hizo referencia a la metodología de gestión que ha caracterizado a su administración:

“Optimizar los recursos, agudizar el ingenio y administrar prioridades. Esa es la forma en que podemos llevar adelante pequeñas grandes obras, cumpliendo con la palabra empeñada y siempre cerca de los vecinos, que son quienes nos han dado la oportunidad de estar en este lugar que tanto amamos”.

La plaza lleva el nombre del poeta y filósofo libanés Khalil Gibran, elegido por los propios vecinos, quienes también participaron activamente en el diseño y en la propuesta de los elementos que hoy forman parte del espacio.

Miodowsky reafirmó su compromiso con la planificación a largo plazo:

“Yo prometo poco, pero lo que prometo lo cumplo. Estamos trabajando para que este barrio y toda Rivadavia sigan creciendo con más obras, con más infraestructura y con más espacios de calidad para la gente”.

La inauguración de la Plaza Khalil Gibran se enmarca en una gestión que ya suma 25 obras desde el inicio del mandato y que mantiene un ritmo constante de mejoras en distintas zonas del departamento.

El acto contó con la presencia del diputado departamental Juan Cruz Córdoba, el diputado provincial Federico Rizo, secretarios del Ejecutivo provincial como Ariel Villavicencio y Tito Carmona, concejales de Rivadavia —Claudia González, Cristian Morales y Marcelo Barros—, además de secretarios y directores municipales. También participaron trabajadores de las áreas de Servicios, Obras y Juventud, junto a un gran número de vecinos que celebraron la puesta en valor de este nuevo espacio.