"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Benjamín Videla

El joven arquero de UVT, Benjamín Videla, otra vez en el quirófano

El arquero de hockey sobre patines de UVT, de 17 años, continúa internado tras el siniestro vial ocurrido el 7 de septiembre en Libertador y Sargento Baigorria.

Este jueves, a más de diez días del grave accidente vial, Benjamín Videla, el joven de 17 años que viajaba como acompañante en un Renault Sandero Stepway, será sometido a una nueva cirugía.

El arquero de hockey sobre patines del club UVT compartió un breve mensaje en redes sociales: “estoy en tus manos”, reflejando la fe y la fortaleza con la que atraviesa este difícil momento. Según fuentes allegadas, el adolescente ya puede hablar con su entorno íntimo e incluso se comunicó con algunos de sus amigos, lo que significa un progreso en su recuperación.

En cuanto al resto de los protagonistas, el conductor del vehículo, Gonzalo Ontivero, ya fue dado de alta.

Te puede interesar...

adolescentes pedido de oración

El accidente

El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo 7 de septiembre, cerca de las 2:45, en la intersección de avenida Libertador y calle Sargento Baigorria.

De acuerdo con la información brindada por la Comisaría 34ª, un menor de edad conducía el Renault Sandero Stepway acompañado por otro adolescente. En una maniobra de sobrepaso a gran velocidad, perdió el control del vehículo e invadió el carril contrario. En ese instante, por la misma arteria pero en sentido opuesto, circulaba un Volkswagen Virtus conducido por Roberto Carlos Luna, chofer de Uber, que trasladaba a dos pasajeros: Gimena Danila Álvarez y Héctor Illanes, de 64 años.

Por la gravedad del hecho y la participación de un menor, el Segundo Juzgado de Menores en turno tomó intervención inmediata y dispuso las actuaciones correspondientes, pero sin brindar información al respecto.

Temas

Te puede interesar