El joven arquero de UVT, Benjamín Videla, otra vez en el quirófano

El accidente

El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo 7 de septiembre, cerca de las 2:45, en la intersección de avenida Libertador y calle Sargento Baigorria.

De acuerdo con la información brindada por la Comisaría 34ª, un menor de edad conducía el Renault Sandero Stepway acompañado por otro adolescente. En una maniobra de sobrepaso a gran velocidad, perdió el control del vehículo e invadió el carril contrario. En ese instante, por la misma arteria pero en sentido opuesto, circulaba un Volkswagen Virtus conducido por Roberto Carlos Luna, chofer de Uber, que trasladaba a dos pasajeros: Gimena Danila Álvarez y Héctor Illanes, de 64 años.

Por la gravedad del hecho y la participación de un menor, el Segundo Juzgado de Menores en turno tomó intervención inmediata y dispuso las actuaciones correspondientes, pero sin brindar información al respecto.