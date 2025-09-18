El desempleo registró 7,6% en el segundo trimestre de 2025

La precarización laboral es moneda corriente, dentro de la población económicamente ocupada (44,5%) con una tasa de informalidad de 43,2%, con un crecimiento de 1,6 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo período del año pasado. De esta manera, marcó una tasa más alta del último año comparando con los diferentes trimestres de 2024 y 2025.

Del total de la población económicamente activa, el 72,4% de los ocupados son asalariados; de ellos el 37,7% no cuenta con descuento jubilatorio, es decir, son informales. Dentro de los asalariados informales, el 15,7% realiza aportes propios.