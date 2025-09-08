MTB: el Circuito de Rivadavia reunió más de 250 competidores

MTB El Pinar (3)

La competencia tuvo como punto de concentración el Camping El Pinar, en Rivadavia, desde las 8 en adelante. La largada para la primera manga fue a las 9:15 horas, y la segunda inició a las 10:30. La carrera transitó un circuito técnico ubicado en los alrededores de Parque Faunístico y Dique Ullúm. En total hubo presentes hombres y mujeres ciclistas de todas las categorías, desde niños a máster.

El Circuito Rivadavia fue organizado por Zona Fitness SJ, fiscalizado por Asociación de Ciclistas de Montaña (ASO) y apoyado principalmente por Municipalidad de Rivadavia y Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

MTB El Pinar (1)

La siguiente fecha será la última del campeonato. La carrera será el Circuito Albardón, con Los Zorros MTB al frente de la organización, y se disputará el domingo 12 de octubre 2025.