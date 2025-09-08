"
MTB: el Circuito de Rivadavia reunió más de 250 competidores

El Campeonato Sanjuanino de MTB disputó la fecha 6 del calendario en el El Pinar. Más de 250 ciclistas participaron del Circuito de Rivadavia.

Alrededor de 270 ciclistas compitieron este domingo en el Circuito Rivadavia, carrera de ciclismo de montaña que correspondió a la sexta fecha de la temporada sanjuanina actual.

En cuanto a los resultados finales, los ganadores principales fueron Florencia Delaporte y Hugo Pernini, quienes finalizaron primeros en la categoría Elite. Las clasificaciones completas, información provista por Timing San Juan, están disponibles en los siguientes enlaces: carrera 01 (shorturl.at/jANVI) – carrera 02 (shorturl.at/OB4x9)

La competencia tuvo como punto de concentración el Camping El Pinar, en Rivadavia, desde las 8 en adelante. La largada para la primera manga fue a las 9:15 horas, y la segunda inició a las 10:30. La carrera transitó un circuito técnico ubicado en los alrededores de Parque Faunístico y Dique Ullúm. En total hubo presentes hombres y mujeres ciclistas de todas las categorías, desde niños a máster.

El Circuito Rivadavia fue organizado por Zona Fitness SJ, fiscalizado por Asociación de Ciclistas de Montaña (ASO) y apoyado principalmente por Municipalidad de Rivadavia y Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La siguiente fecha será la última del campeonato. La carrera será el Circuito Albardón, con Los Zorros MTB al frente de la organización, y se disputará el domingo 12 de octubre 2025.

