Este viernes 12 de septiembre, alrededor de las 18.50, un siniestro vial generó preocupación en pleno departamento Rivadavia. Según informaron desde la UFI Delitos Especiales, el accidente ocurrió en la esquina de Avenida Libertador y calle Comercio, cuando una motocicleta impactó por alcance a una bicicleta.
Menor terminó hospitalizado tras un accidente entro moto y bicicleta
Un accidente entre una motocicleta y una bicicleta movilizó a las autoridades en Rivadavia. Afortunadamente, todos los involucrados se encuentran fuera de peligro, aunque un menor permanece en observación por protocolo.