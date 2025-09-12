"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > menor

Menor terminó hospitalizado tras un accidente entro moto y bicicleta

Un accidente entre una motocicleta y una bicicleta movilizó a las autoridades en Rivadavia. Afortunadamente, todos los involucrados se encuentran fuera de peligro, aunque un menor permanece en observación por protocolo.

Este viernes 12 de septiembre, alrededor de las 18.50, un siniestro vial generó preocupación en pleno departamento Rivadavia. Según informaron desde la UFI Delitos Especiales, el accidente ocurrió en la esquina de Avenida Libertador y calle Comercio, cuando una motocicleta impactó por alcance a una bicicleta.

Daniel Jofré, de 20 años, circulaba en su bicicleta Top Mega rodado 29 de oeste a este por Libertador, cuando fue embestido desde atrás por una motocicleta Smarsh 110, conducida por Javier Espín, quien viajaba acompañado por Adriana Espina y un menor de 2 años, identificado como E.L.E.

image

Te puede interesar...

Tras el impacto, los ocupantes de la moto decidieron trasladarse por sus propios medios al Hospital Marcial Quiroga, sin esperar la llegada de la ambulancia. Personal de la Comisaría 34ª, a cargo de la agente Verónica Chanampa, se dirigió al nosocomio para constatar el estado de salud de los involucrados. Allí se informó que todos se encuentran fuera de peligro, mientras que el menor permanece en observación como medida de precaución.

El fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell dispusieron las primeras medidas para determinar las responsabilidades en este accidente vial, que afortunadamente no dejó heridos de gravedad.

Temas

Te puede interesar