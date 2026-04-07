Falsos policias atrincherados: seis meses de cárcel para los seis acusados

La prisión preventiva implica que los acusados permanecerán detenidos mientras avanza la investigación, un período clave en el que Fiscalía deberá reunir pruebas para sostener la acusación en un eventual juicio. En ese escenario, las penas en expectativa son de cumplimiento efectivo, dada la gravedad de los delitos imputados.

Durante la audiencia, uno de los momentos más tensos se dio con la declaración de Román Núñez, quien reconoció el hecho: “Nosotros hemos cometido el delito, la droga era nuestra, fuimos a buscar lo que era nuestro”, afirmó. Incluso cuestionó que la otra parte no esté siendo investigada.

image

En contraposición, Pablo Flores negó su participación y aseguró que quedó involucrado por casualidad: “Entré a una casa para resguardarme y me encontré con todo esto. A los pocos minutos llegó la Policía y quedé encerrado ahí”, sostuvo, al tiempo que remarcó que no quiere volver a prisión.

image

Las declaraciones generaron un fuerte quiebre en la estrategia defensiva. De hecho, el abogado de Núñez renunció en plena audiencia al considerar que el testimonio de su cliente desarmaba la teoría del caso. La situación obligó a un cuarto intermedio y a reorganizar las defensas.

Cómo fue la secuencia y qué pasó

El hecho que originó la causa ocurrió el 2 de abril por la tarde, en una vivienda de Rivadavia. Según la reconstrucción fiscal, seis hombres encapuchados, vestidos como policías, irrumpieron en el domicilio tras forzar la puerta y reducir a los ocupantes a punta de arma.

El propietario fue golpeado mientras dormía, mientras que su pareja protegía a tres menores en otra habitación. También fue reducido un amigo de la familia. Antes de huir, los atacantes efectuaron un disparo dentro de la vivienda.

image

Del lugar sustrajeron cerca de 7 millones de pesos, plantas de cannabis, celulares y otros objetos de valor. Luego escaparon, pero un operativo policial permitió ubicarlos en el barrio Manantiales, donde se atrincheraron en un departamento, lo que derivó en un amplio despliegue de seguridad hasta su detención.

Una de las claves de la investigación fue la geolocalización de un celular robado, que permitió a la Policía dar con los sospechosos. En el procedimiento intervino incluso personal del GERAS. Ahora, con los seis imputados detenidos y bajo investigación, la causa entra en una etapa decisiva donde se definirá si el expediente avanza a juicio y cuál será la responsabilidad penal de cada uno.