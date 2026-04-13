Inició el montaje de los nuevos consultorios externos del Hospital Rawson

Este proceso requiere una coordinación permanente entre la empresa contratista, el equipo del hospital y la inspección técnica, garantizando un desarrollo ordenado, seguro y planificado de la obra.

El nuevo edificio permitirá ampliar la capacidad de atención ambulatoria del Hospital Rawson y mejorar los circuitos de atención, con espacios modernos, accesibles y adaptados a las necesidades actuales del sistema de salud.

Esta intervención forma parte de la política de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria que impulsa el Gobierno de San Juan, con una visión clara: construir hoy la infraestructura que sostendrá el sistema de salud del futuro, mejorando la atención y la calidad de vida de las familias sanjuaninas.

Cómo será el edificio

El proyecto consiste en la creación de una infraestructura civil de gran envergadura que se ubica en la manzana delimitada por la Avenida Rawson y las calles General Paz, Santa Fe y Estados Unidos.

La obra civil comprende la edificación de una superficie total de 6.445 metros cuadrados, la cual se organiza funcionalmente en tres bloques.

En cuanto a su aspecto constructivo, el edificio emplea una estructura metálica con cerramientos livianos y cubiertas de paneles térmicos para favorecer la climatización.

El diseño contempla terminaciones de alta calidad como revestimientos exteriores con tecnología Screenpanel y acabados tipo acero corten, mientras que en el interior se instalan paneles acústicos fonoabsorbentes en el Salón de Usos Múltiples y carpinterías de aluminio con vidrios de seguridad para resguardar la integridad de los pacientes y el personal.

Las instalaciones sanitarias, eléctricas y de seguridad se ejecutan bajo estrictas reglamentaciones para asegurar el funcionamiento óptimo de este nuevo polo de salud.