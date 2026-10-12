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Cuatro detenidos tras 12 allanamientos por una gresca armada en Rivadavia

La investigación se inició por un enfrentamiento ocurrido el 3 de octubre pasado en el barrio Nuevo Cuyo.

Un operativo policial realizado durante la madrugada de este domingo en Rivadavia terminó con cuatro personas detenidas y el secuestro de un arma de fabricación casera, conocida como “tumbera”, y municiones. Los procedimientos se realizaron en 12 domicilios de distintos barrios, en el marco de una investigación por una gresca ocurrida el pasado 3 de octubre en el barrio Nuevo Cuyo, donde un joven resultó herido de arma de fuego.

El operativo estuvo a cargo de la División UFI Genérica y contó con el apoyo de efectivos de Infantería, GERAS y GAM. Los allanamientos se llevaron adelante en los barrios Nuevo Cuyo, Sierras de Marquesado, Lote Hogar 2541, El Jilguero y Marquesado 2.

Uno de los detenidos fue Castro Montaño, de 24 años, quien, según la información del procedimiento, intentó escapar al advertir la presencia policial. En su vivienda, ubicada en la manzana G, casa 21, del barrio Nuevo Cuyo, los efectivos secuestraron un arma de fabricación casera, un teléfono celular y prendas de vestir que habría utilizado el día de la gresca.

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Los otros detenidos fueron identificados como tres hermanos de apellido Paredes, de 27, 25 y 19 años, además de Axel Steven, también de 19 años. El mayor de los hermanos, conocido por el alias “Pomelo”, está señalado en la investigación como el presunto autor del disparo que hirió al joven durante el enfrentamiento.

En uno de los domicilios del Lote Hogar 2541, los efectivos también incautaron un cartucho calibre 12/25, que quedó incorporado a las actuaciones judiciales.

La gresca que originó la investigación

La investigación se inició por un enfrentamiento ocurrido el 3 de octubre pasado en el barrio Nuevo Cuyo. De acuerdo con los datos reunidos, dos grupos que mantenían problemas de vieja data se enfrentaron a piedrazos y, en medio de la gresca, uno de los participantes habría disparado un arma de fabricación casera.

El proyectil hirió a un joven, que debió ser trasladado al Hospital Rawson para recibir atención médica.

A partir de ese episodio, los investigadores avanzaron con distintas medidas para identificar a los presuntos involucrados y reunir elementos vinculados con el ataque. Los 12 allanamientos realizados este domingo derivaron en las cuatro detenciones y el secuestro de elementos que serán analizados en el marco de la causa.

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