"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Piñón Fijo

Risas, música y sorpresas: Piñón Fijo dió un espectáculo libre y gratuito

ás de 5.000 personas disfrutaron de una tarde soleada en el Camping Municipal, con música, humor y actividades organizadas por la Municipalidad de Ullum.

En un radiante sábado ullunero, la alegría y la emoción fueron protagonistas en el Día de las Infancias celebrado en el Camping Municipal de Ullum. Más de 5.000 personas se reunieron para compartir una jornada cargada de música, humor y actividades recreativas, organizada por la Municipalidad de Ullum.

El reconocido payaso Piñón Fijo cautivó a grandes y chicos con su carisma inconfundible. Durante el espectáculo, interpretó sus clásicas canciones, interactuó con el público y dejó un cierre inolvidable con “Chu Chu Hua”, despertando la nostalgia y emoción de varias generaciones.

Piñon fijo

Las actividades comenzaron a las 14 horas, con la llegada de familias completas que disfrutaron de un chocolate caliente servido por personal municipal y preparado por el RIM 22. El escenario también recibió a los jóvenes talentos del programa “Talentos por Naturaleza”, como la bailarina Ornela Díaz, el cantante Máximo González y el pequeño mariachi Romeo Alfaro, quienes aportaron música y danza a la celebración.

Te puede interesar...

Además, hubo sorteos, regalos y animación para los más pequeños, en un ambiente familiar y festivo.

“El ver a las familias reunidas, disfrutando con sus hijos, cantando y riendo juntos, es lo que nos impulsa a seguir generando estos espacios”, expresó el intendente David Domínguez, quien destacó la apertura de Ullum a toda la comunidad sanjuanina.

Temas

Te puede interesar