En un radiante sábado ullunero, la alegría y la emoción fueron protagonistas en el Día de las Infancias celebrado en el Camping Municipal de Ullum. Más de 5.000 personas se reunieron para compartir una jornada cargada de música, humor y actividades recreativas, organizada por la Municipalidad de Ullum.
Risas, música y sorpresas: Piñón Fijo dió un espectáculo libre y gratuito
ás de 5.000 personas disfrutaron de una tarde soleada en el Camping Municipal, con música, humor y actividades organizadas por la Municipalidad de Ullum.