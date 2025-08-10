Risas, música y sorpresas: Piñón Fijo dió un espectáculo libre y gratuito

El reconocido payaso Piñón Fijo cautivó a grandes y chicos con su carisma inconfundible. Durante el espectáculo, interpretó sus clásicas canciones, interactuó con el público y dejó un cierre inolvidable con “Chu Chu Hua”, despertando la nostalgia y emoción de varias generaciones.

Piñon fijo

Las actividades comenzaron a las 14 horas, con la llegada de familias completas que disfrutaron de un chocolate caliente servido por personal municipal y preparado por el RIM 22. El escenario también recibió a los jóvenes talentos del programa “Talentos por Naturaleza”, como la bailarina Ornela Díaz, el cantante Máximo González y el pequeño mariachi Romeo Alfaro, quienes aportaron música y danza a la celebración.