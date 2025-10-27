Yacopini lanzó su primer workshop para mujeres conductoras

yacopini 2

El encuentro, realizado en el marco del Mes Rosa, incluyó una charla brindada por una profesional de la Fundación del Sanatorio Argentino sobre la importancia de la detección temprana y los controles periódicos, seguida de un workshop de manejo seguro, donde las asistentes aprendieron sobre la posición correcta del asiento y cinturón de seguridad, el control del aire de los neumáticos, los niveles de líquidos del vehículo y otros aspectos básicos del mantenimiento.

En diálogo con este medio, Victoria Varela, asesora comercial de Yacopini, explicó: “Queríamos ofrecer un espacio diferente, pensado para mujeres, aprovechando el mes de la prevención del cáncer de mama y el Día de la Madre. Buscamos que se sientan cómodas, seguras y, sobre todo, independientes a la hora de manejar o resolver imprevistos sin depender siempre del hombre”.

Varela destacó que la propuesta nació al notar las dudas y temores que muchas clientas expresan al momento de comprar o retirar su vehículo: “Aún hoy muchas mujeres no saben cambiar una rueda o revisar el motor, y eso no tiene que limitarnos. Son cosas que se pueden aprender. Este tipo de encuentros nos ayudan a ganar confianza y seguridad”.

yacopini 1

Por su parte, Karina Grzelak, también asesora comercial de la firma, coincidió en la importancia de seguir abriendo espacios donde las mujeres puedan aprender y sentirse acompañadas: “Muchas veces nosotras mismas sentimos la presión cuando hablamos de autos o mecánica, como si tuviéramos que demostrar cuánto sabemos. Este tipo de actividades nos permite empoderarnos y también transmitir ese conocimiento a otras mujeres”.

El evento cerró con un coffee break y la promesa de repetir la experiencia. Desde la concesionaria adelantaron que planean realizar próximamente un taller de mecánica básica para mujeres, donde las propias asesoras enseñarán, de forma práctica, los pasos para resolver situaciones simples en la ruta o el día a día.