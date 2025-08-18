En San Juan, los contadores que ejercen profesionalmente están sujetos a leyes nacionales y normas específicas que regulan su matriculación y control de ejercicio. El Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, presidido por Alejandro Pérez, se encarga de garantizar que el trabajo contable se realice con responsabilidad y ética, diferenciando entre errores y actos ilícitos.
Refuerzan los controles para garantizar la transparencia en los contadores
El Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas supervisa que los contadores de la provincia cumplan con las normas profesionales y actúen de manera responsable. El aumento reciente de casos de adulteración de documentos subraya la importancia de los controles digitales y legales.