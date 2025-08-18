Refuerzan los controles para garantizar la transparencia en los contadores

“Todos los trabajos que pasan por el Tribunal son revisados por una secretaría técnica mediante controles formales. La legalización se realiza de manera digital con códigos QR que permiten verificar la autenticidad de los documentos y detectar posibles alteraciones. La versión impresa se confronta con la digital, que no puede modificarse”, explicó Pérez a sanjuan8.com.

Si bien la adulteración de documentos no es habitual, el Tribunal advirtió que en los últimos tiempos los casos han incrementado. “Antes era más difícil controlar estas situaciones, pero hoy los sistemas digitales permiten detectar irregularidades en tiempo real, incluso por los destinatarios, como bancos o empresas contratantes. Alterar un documento público es un acto muy irresponsable”, agregó.