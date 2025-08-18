"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > contadores

Refuerzan los controles para garantizar la transparencia en los contadores

El Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas supervisa que los contadores de la provincia cumplan con las normas profesionales y actúen de manera responsable. El aumento reciente de casos de adulteración de documentos subraya la importancia de los controles digitales y legales.

En San Juan, los contadores que ejercen profesionalmente están sujetos a leyes nacionales y normas específicas que regulan su matriculación y control de ejercicio. El Tribunal de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, presidido por Alejandro Pérez, se encarga de garantizar que el trabajo contable se realice con responsabilidad y ética, diferenciando entre errores y actos ilícitos.

“Todos los trabajos que pasan por el Tribunal son revisados por una secretaría técnica mediante controles formales. La legalización se realiza de manera digital con códigos QR que permiten verificar la autenticidad de los documentos y detectar posibles alteraciones. La versión impresa se confronta con la digital, que no puede modificarse”, explicó Pérez a sanjuan8.com.

Si bien la adulteración de documentos no es habitual, el Tribunal advirtió que en los últimos tiempos los casos han incrementado. “Antes era más difícil controlar estas situaciones, pero hoy los sistemas digitales permiten detectar irregularidades en tiempo real, incluso por los destinatarios, como bancos o empresas contratantes. Alterar un documento público es un acto muy irresponsable”, agregó.

Te puede interesar...

El caso de Ariel Lucatto Trujillano, suspendido por un año por colocar una oblea usada previamente en otro balance, ilustra la importancia de estos controles. Durante la investigación se verificó que los datos del código QR no coincidían con la información registrada oficialmente y se detectaron antecedentes previos del profesional. La sanción impide que ejerza su actividad y sus antecedentes se publican en la página oficial del Consejo, de libre acceso para cualquier consulta.

Actualmente, el Consejo cuenta con aproximadamente 2.500 mil matriculados, y la combinación de controles digitales y protocolos legales asegura que la actividad contable en San Juan sea transparente, confiable y ética, protegiendo tanto a los profesionales como a sus clientes.

Temas

Te puede interesar