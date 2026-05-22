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Recomendaciones para conducir con lluvia, hielo y nieve

Las inclemencias climáticas del invierno influyen en la conducción e incrementan el riesgo de ocasionar un desperfecto mecánico o incluso un siniestro vial.

Frente al incremento de fenómenos climáticos adversos registrados en distintas regiones del país, el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, difundió una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la seguridad vial y reducir el riesgo de siniestros durante la conducción.

Las bajas temperaturas, lluvias y nevadas alteran tanto las condiciones de circulación como la capacidad de respuesta de los conductores, por lo que resulta indispensable adoptar medidas preventivas y conducir con mayor precaución.

Bajas temperaturas: cuidados mecánicos y visibilidad

El Ministerio de Gobierno indica que el frío puede afectar distintos sistemas del vehículo. Se aconseja controlar el estado del aceite luego de recorrer algunos kilómetros, ya que la humedad puede modificar su aspecto. También se recomienda no exigir el sistema de calefacción apenas se enciende el vehículo y mantener una temperatura interior de entre 24 y 27 grados para una conducción más confortable y segura.

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Lluvias: menor velocidad y mayor atención

Durante las precipitaciones, el agua acumulada en la calzada puede provocar hidroplaneo, situación en la que los neumáticos pierden contacto con el asfalto y disminuye el control del vehículo.

Ante estas condiciones, se recomienda:

. Reducir la velocidad.

. Mantener una mayor distancia entre vehículos.

. Circular con luces bajas encendidas, incluso de día.

. Utilizar el aire acondicionado en función desempañante.

. Evitar movimientos bruscos y frenados repentinos.

Para quienes se trasladan en motocicleta, también se aconseja usar prendas claras o reflectivas y no circular por sectores anegados o con irregularidades.

Nieve y hielo: planificación y elementos obligatorios

Las nevadas registradas en diferentes provincias generan superficies resbaladizas y de baja adherencia. Por ello, antes de emprender un viaje se recomienda:

. Consultar previamente el estado de rutas y caminos.

. Verificar si es obligatorio el uso de cadenas, neumáticos de invierno o con clavos.

. Circular siguiendo las huellas de otros vehículos.

. Incrementar la distancia de seguridad.

. Evitar maniobras repentinas.

. Utilizar anticongelante tanto en el radiador como en el sistema limpiaparabrisas.

. Llevar siempre las luces bajas encendidas y usar faros antiniebla cuando haya nevada.

. No detenerse en curvas, pendientes ni lugares de poca visibilidad.

En cuanto a las motocicletas, se desaconseja su uso en presencia de nieve. Si el traslado resulta inevitable, se recomienda circular a baja velocidad, extremar las medidas de cuidado y utilizar ropa térmica y reflectiva.

Cadenas y neumáticos: recomendaciones de uso

Las cadenas para nieve deben colocarse únicamente sobre superficies con nieve compacta o hielo, ya que utilizarlas sobre asfalto seco acelera su desgaste. Deben instalarse en las ruedas motrices: delanteras en vehículos con tracción delantera y traseras en aquellos con tracción trasera. También pueden resultar útiles en caminos embarrados.

Por otro lado, los neumáticos de invierno homologados brindan mayor seguridad en vehículos livianos. En el caso de vehículos pesados, además de cadenas, se recomienda contar con eslingas, conos, herramientas y demás elementos de emergencia.

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