Recomendaciones para conducir con lluvia, hielo y nieve

Lluvias: menor velocidad y mayor atención

Durante las precipitaciones, el agua acumulada en la calzada puede provocar hidroplaneo, situación en la que los neumáticos pierden contacto con el asfalto y disminuye el control del vehículo.

Ante estas condiciones, se recomienda:

. Reducir la velocidad.

. Mantener una mayor distancia entre vehículos.

. Circular con luces bajas encendidas, incluso de día.

. Utilizar el aire acondicionado en función desempañante.

. Evitar movimientos bruscos y frenados repentinos.

Para quienes se trasladan en motocicleta, también se aconseja usar prendas claras o reflectivas y no circular por sectores anegados o con irregularidades.

Nieve y hielo: planificación y elementos obligatorios

Las nevadas registradas en diferentes provincias generan superficies resbaladizas y de baja adherencia. Por ello, antes de emprender un viaje se recomienda:

. Consultar previamente el estado de rutas y caminos.

. Verificar si es obligatorio el uso de cadenas, neumáticos de invierno o con clavos.

. Circular siguiendo las huellas de otros vehículos.

. Incrementar la distancia de seguridad.

. Evitar maniobras repentinas.

. Utilizar anticongelante tanto en el radiador como en el sistema limpiaparabrisas.

. Llevar siempre las luces bajas encendidas y usar faros antiniebla cuando haya nevada.

. No detenerse en curvas, pendientes ni lugares de poca visibilidad.

En cuanto a las motocicletas, se desaconseja su uso en presencia de nieve. Si el traslado resulta inevitable, se recomienda circular a baja velocidad, extremar las medidas de cuidado y utilizar ropa térmica y reflectiva.

Cadenas y neumáticos: recomendaciones de uso

Las cadenas para nieve deben colocarse únicamente sobre superficies con nieve compacta o hielo, ya que utilizarlas sobre asfalto seco acelera su desgaste. Deben instalarse en las ruedas motrices: delanteras en vehículos con tracción delantera y traseras en aquellos con tracción trasera. También pueden resultar útiles en caminos embarrados.

Por otro lado, los neumáticos de invierno homologados brindan mayor seguridad en vehículos livianos. En el caso de vehículos pesados, además de cadenas, se recomienda contar con eslingas, conos, herramientas y demás elementos de emergencia.