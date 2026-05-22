Para tener en cuenta: cortes de calles por el desfile Patrio y el Desafío Ruta 40

Por otra parte, el domingo 24 de mayo, entre las 16:00 y las 21:00 horas, se llevará adelante el prólogo del Desafío Ruta 40, evento que también implicará restricciones vehiculares en el microcentro capitalino.

En ese marco, el corte de tránsito abarcará el cuadrante conformado por Avenida Libertador, Las Heras, España y calle 25 de Mayo, donde se desplegarán operativos de prevención y ordenamiento vehicular.

Respecto al desarrollo general de la competencia deportiva, desde la organización y las áreas de seguridad aclararon que no habrá cortes totales de rutas provinciales ni nacionales. Sin embargo, se efectuarán regulaciones y controles preventivos en la salida del autódromo El Villicum y en distintos puntos de cruce del recorrido.

Finalmente, desde la Secretaría de Seguridad solicitaron a la comunidad circular con precaución, respetar las indicaciones del personal policial y de tránsito, y prever mayores tiempos de traslado durante ambas jornadas debido a las restricciones programadas.