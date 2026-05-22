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Para tener en cuenta: cortes de calles por el desfile Patrio y el Desafío Ruta 40

Debido a los eventos convocantes, desde Seguridad, informaron como serán los cortes previstos para ordenar la circulación durante el domingo y el lunes.

Con motivo de los festejos patrios por el 25 de Mayo y el desarrollo del Desafío Ruta 40, se implementarán cortes y regulaciones de tránsito en distintos sectores de Capital para garantizar el orden y la seguridad de vecinos, conductores y participantes. Cortes de calle

Desde la Secretaría de Seguridad informaron que el próximo lunes 25 de mayo se realizará el tradicional desfile patrio, por lo que permanecerá interrumpida la circulación sobre Avenida Ignacio de la Roza, en el tramo comprendido entre Las Heras y Avenida Rioja, a partir de las 08:00 horas.

Como vías alternativas para la circulación vehicular, las autoridades recomendaron utilizar calle Mitre hacia el este y calle Rivadavia hacia el oeste, a fin de evitar congestiones en la zona afectada por el operativo.

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Por otra parte, el domingo 24 de mayo, entre las 16:00 y las 21:00 horas, se llevará adelante el prólogo del Desafío Ruta 40, evento que también implicará restricciones vehiculares en el microcentro capitalino.

En ese marco, el corte de tránsito abarcará el cuadrante conformado por Avenida Libertador, Las Heras, España y calle 25 de Mayo, donde se desplegarán operativos de prevención y ordenamiento vehicular.

Respecto al desarrollo general de la competencia deportiva, desde la organización y las áreas de seguridad aclararon que no habrá cortes totales de rutas provinciales ni nacionales. Sin embargo, se efectuarán regulaciones y controles preventivos en la salida del autódromo El Villicum y en distintos puntos de cruce del recorrido.

Finalmente, desde la Secretaría de Seguridad solicitaron a la comunidad circular con precaución, respetar las indicaciones del personal policial y de tránsito, y prever mayores tiempos de traslado durante ambas jornadas debido a las restricciones programadas.

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