Con motivo de los festejos patrios por el 25 de Mayo y el desarrollo del Desafío Ruta 40, se implementarán cortes y regulaciones de tránsito en distintos sectores de Capital para garantizar el orden y la seguridad de vecinos, conductores y participantes. Cortes de calle
Para tener en cuenta: cortes de calles por el desfile Patrio y el Desafío Ruta 40
Debido a los eventos convocantes, desde Seguridad, informaron como serán los cortes previstos para ordenar la circulación durante el domingo y el lunes.