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San Juan celebrará la Romería 2026 de la Virgen del Rocío

La Hermandad de la Santísima Virgen del Rocío realizará este domingo 24 de mayo la tradicional Romería 2026 bajo el lema “Rocío sin Fronteras”.

La Hermandad de la Santísima Virgen del Rocío realizará este domingo 24 de mayo la tradicional Romería 2026 bajo el lema “Rocío sin Fronteras”, una celebración que reunirá fe, música y cultura andaluza en el Santuario Inmaculada Concepción.

La jornada comenzará a las 11 horas con la Santa Misa y, al finalizar, se llevará adelante la procesión y romería en honor a la conocida “Blanca Paloma”, una de las advocaciones marianas más populares de España y América.

La devoción a la Virgen del Rocío tiene sus raíces en una antigua leyenda del siglo XV. Según la tradición, un cazador o pastor sevillano llamado Gregorio Medina encontró la imagen de la Virgen oculta en el tronco de un árbol en las marismas de La Rocina, en Almonte, provincia de Huelva. Cuando intentó trasladarla a su pueblo, el hombre se quedó dormido y, al despertar, la imagen había regresado milagrosamente al lugar donde fue hallada. A partir de entonces, los vecinos decidieron construir allí una ermita que con el tiempo se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes de España.

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Con los años, la devoción trascendió fronteras y hoy más de 190 hermandades peregrinan cada Pentecostés hacia la ermita de la Virgen del Rocío. La celebración se caracteriza por una manera muy particular de expresar la fe: a través de los cantos flamencos, la música, el baile y el sentimiento de los grupos rocieros que realizan el tradicional camino hasta el santuario.

Esa pasión también llegó a América. A más de 12 mil kilómetros de Andalucía, la Virgen del Rocío cuenta con comunidades devotas en distintos países del continente. Este año, entre el 17 y el 19 de abril, Buenos Aires fue sede del Primer Encuentro de Rocieros de América, donde participaron asociaciones y hermandades de distintos países, consolidando el crecimiento de esta tradición en la región.

En San Juan, la fe rociera comenzó a vivirse desde 1989, cuando un grupo de cristianos andaluces inició el trabajo para difundir esta devoción en la provincia. Con el paso de los años, lograron organizarse institucionalmente, obtener personería jurídica y contar con una sede propia, manteniendo viva la tradición a través de su coro rociero y las celebraciones litúrgicas con identidad andaluza.

La celebración de este domingo promete una jornada cargada de emoción, donde los cánticos flamencos, el baile andaluz y la alegría de los fieles serán protagonistas en la alabanza a la Pastora de Almonte.

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