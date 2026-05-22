Finde largo: qué actividades se pueden hacer en San Juan

Valle Fértil invita a descubrir el Parque Provincial Ischigualasto con sus tradicionales recorridos, trekking y experiencias de astroturismo, mientras que Rivadavia suma actividades vinculadas al turismo aventura, la Ruta del Olivo, visitas a bodegas y espacios de conservación ambiental.

También habrá propuestas en Jáchal, Ullum y Zonda con senderismo, experiencias rurales, gastronomía regional y recorridos por viñedos y bodegas. A esto se suma una importante oferta enoturística y olivícola en departamentos como Pocito, San Martín, Albardón, Santa Lucía, Calingasta y Valle Fértil, donde se podrán realizar degustaciones, visitas guiadas y experiencias gastronómicas con productos regionales.

Además, el fin de semana estará acompañado por importantes eventos deportivos internacionales que convocarán a competidores y visitantes de distintos países. Del 22 al 24 de mayo se desarrollará el “Desafío Punta Negra”, en el Dique Punta Negra, correspondiente al Adventure Pro Internacional.

Del 22 al 24 de mayo se desarrollará el “Desafío Punta Negra”, en el Dique Punta Negra, correspondiente al Adventure Pro Internacional.

En tanto, del 24 al 29 de mayo, San Juan será sede del Campeonato Latinoamericano de Rally Raid FIM Latin America 2026: Desafío Ruta 40, uno de los eventos más destacados del deporte motor continental. El bivouac funcionará en el Circuito San Juan Villicum, de 11 a 20:30 hs, convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro para equipos, pilotos y público.

Por otro lado, en el marco del Día Nacional de la Olivicultura, el sábado 23 el Chalet Cantoni abrirá sus puertas de 18 a 22 horas para que los sanjuaninos y los turistas disfruten de una feria de productores de aceite de oliva virgen extra, aceitunas y otros productos típicos. Además, se realizarán catas dirigidas y se elaborará aceite de oliva en el lugar. La entrada es libre y gratuita y quienes asistan encontrarán propuestas gastronómicas y la música en vivo de Vibranova y dj Géminis

La agenda busca potenciar el turismo interno y poner en valor la diversidad de experiencias que ofrece San Juan, combinando naturaleza, cultura, producción local y tradiciones en un mismo fin de semana.

También se realizará Hilos de Revolución, en el Teatro del Bicentenario. Las funciones se serán el domingo 24 de mayo a las 20:30 hs y el lunes 25 de mayo a las 19:00 hs, en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Para más información sobre horarios, reservas y actividades disponibles, los interesados pueden consultar las redes oficiales de Turismo de San Juan.