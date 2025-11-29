Realizaron un nuevo monitoreo ambiental participativo en Veladero

Embed - Nuevo Monitoreo Participativo en Veladero

El programa consta de tres momentos fundamentales:

Toma de muestras en terreno

Los vecinos participan directamente en la recolección de muestras acompañados por personal técnico, recibiendo información precisa sobre los puntos de muestreo y las razones de su selección. Esta etapa permite comprender el funcionamiento natural de la cuenca y el diseño del sistema de monitoreo.

Cadena de custodia y traslado

Cada muestra es resguardada bajo una cadena de custodia estricta que asegura su integridad durante el traslado hasta la ciudad de San Juan. Los propios participantes supervisan el proceso, garantizando transparencia total en cada paso.

Análisis de laboratorio

En el laboratorio, los participantes observan el proceso analítico, conocen las técnicas utilizadas y los controles de calidad aplicados. Allí reciben un informe preliminar en el momento, y posteriormente el resultado final, una vez completados los análisis dentro de los plazos establecidos.

Esta iniciativa es una de las demostraciones más claras de la apertur y transparencia con la que Veladero trabaja y del valor que la empresa otorga a la verificación directa y basada en hechos de su desempeño ambiental.

Veladero reafirma, con datos y procesos verificables, que la operación funciona con normalidad y que no existe ningún vínculo entre los peces encontrados en el Dique Cuesta del Viento y la actividad minera, ubicada a más de 110 kilómetros del embalse. En base se rechaza nuevamente la difusión de información no verificada, de carácter parcial y suposiciones injustificadas con el sólo objetivo de afectar la tranquilidad de los vecinos y perjudicar a la actividad minera.