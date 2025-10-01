Qué hacer en caso de contraer Lepra

Hay que destacar que frente a un caso índice de lepra se cita a los convivientes o familiares más cercanos con el fin de realizar un diagnóstico precoz para evitar el avance de la enfermedad y la consecuente aparición de secuelas.

El tratamiento específico cura la patología y elimina el bacilo, pero no trata la discapacidad. Es importante que el paciente les comente a sus contactos más cercanos acerca de la enfermedad que padece para citarlos, y realizar un examen de piel con el fin de lograr un diagnóstico precoz y frenar la transmisión y, de esta forma, disminuir la discapacidad a futuro.

El equipo médico tratante tiene que educar al paciente y orientarlo, además de concientizar a la población acerca de esta patología (cuyo tratamiento es gratuito y efectivo), ya que el estigma y la discriminación prevalecen hoy en día por la falta de información.

En la Argentina una forma de lograr dicha comunicación es a través de la Campaña Nacional de Lepra de Concientización y educación que se realiza la primera semana de octubre.

Nuestra provincia no está exenta de esta patología, aunque en menor incidencia, actualmente existen pacientes que fueron diagnosticados y realizan tratamiento.

Los mismos son tratados en el Hospital Guillermo Rawson, a través del servicio de Dermatología, a cargo de la Dra. Celina Micheltorena, donde reciben en forma gratuita su tratamiento proporcionado por el Ministerio de Salud, además de los controles periódicos y el correspondiente control de sus convivientes.

Más información sobre la lepra

La lepra es una enfermedad infecciosa y crónica causada principalmente por Mycobacterium leprae, un bacilo ácido-alcohol resistente de lento crecimiento que está presente en más de180 países.

En 2023 se notificaron 182.815 nuevos casos a nivel mundial (el 68,7% era multibacilar), en su mayoría reportados por la región de Asia Sudoriental. Los países con mayor reporte de casos son Brasil, India e Indonesia.

En 2022 la Argentina notificó 142 nuevos casos, de los cuales un 7% correspondió a lepra conyugal.

Si bien es poco contagiosa, la transmisión ocurre a través de pacientes bacilíferos, y afecta predominantemente a los convivientes por ser contacto estrecho y prolongado. El período de incubación puede extenderse hasta más de 5 años. La lepra contraída de una pareja con la que se convive se denomina lepra conyugal.

Esta enfermedad compromete la piel, los nervios periféricos, las mucosas de la vía respiratoria superior, los ojos y en casos más severos, puede afectar a algunos órganos internos.

Para Mayor información o consulta podés comunicarte con el Programa de Control de Tuberculosis y Lepra - 4305516. Ministerio de Salud, 3 Piso, Núcleo 2 - Centro Cívico.