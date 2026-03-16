Caso Libra: aparecen audios sobre pagos a "Karina" y visitas clave a Olivos

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La evidencia clave: "Pago Javier kari"

Entre los archivos más comprometedores se encuentra un mensaje de texto que Novelli se envió a sí mismo (una práctica habitual para tomar notas) y que posteriormente eliminó. Gracias al peritaje informático, el mensaje fue recuperado.

El mensaje: El texto, enviado el 1 de noviembre de 2024 minutos antes de las 21:30, constaba de tres palabras: “Pago Javier kari” .

El texto, enviado el minutos antes de las 21:30, constaba de tres palabras: . La coincidencia: Ese mismo día, los registros oficiales confirman que Novelli ingresó a la Casa Rosada. Permaneció allí 40 minutos (de 14:06 a 14:46), con una autorización gestionada directamente desde la preprivada del despacho presidencial.

Esta visita marcó el reencuentro presencial tras el evento Tech Forum y precedió a una nueva reunión en la Quinta de Olivos diez días después.

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El audio: "Los 4000 para Karina"

El segundo elemento de prueba data de principios de año. Se trata de un audio de WhatsApp enviado el 2 de abril de 2024 a una empleada administrativa de N&W, la empresa de Novelli. En la grabación, el trader da instrucciones sobre movimientos de dinero, mencionando la posibilidad de usar USDT (una criptomoneda estable) para las transferencias.

La instrucción es explícita y se repite dos veces en el audio: “También ya podemos pedir los 4000 de lo que hay que darle, viste, a Karina”.

La coincidencia: Tres días después de este mensaje, el viernes 5 de abril, Novelli ingresó nuevamente a la Casa Rosada. En esta ocasión, el acceso fue autorizado por Karina Milei. El trader estuvo en la sede de gobierno entre las 15:12 y las 16:00 horas.

La gestación de Tech Forum S.A. y el acceso privilegiado

El análisis del teléfono permite reconstruir cómo la relación, que data de hace cinco años, se institucionalizó comercialmente tras la llegada de Milei al poder. La hipótesis investigativa sugiere que el evento Tech Forum funcionó como una plataforma para recaudar dinero a cambio de ofrecer acceso privilegiado al Presidente.

La cronología de la segunda mitad de 2024 muestra una aceleración de los negocios:

El reclutamiento de inversores (Julio 2024): El 16 de julio, Novelli llevó a la Casa Rosada al empresario Hayden Davis y al inversor Bartosz Lipinski para reunirse con Karina Milei. Dos semanas después, el 30 de julio, Novelli guardó un borrador de "Carta de Intención" dirigida al Presidente.

El 16 de julio, Novelli llevó a la Casa Rosada al empresario y al inversor para reunirse con Karina Milei. Dos semanas después, el 30 de julio, Novelli guardó un borrador de "Carta de Intención" dirigida al Presidente. La legitimación oficial (31 de julio): Sergio Morales, socio de Novelli y funcionario de la CNV, participó en un evento cripto presentado como "Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia".

Sergio Morales, socio de Novelli y funcionario de la CNV, participó en un evento cripto presentado como "Coordinador de Asesoramiento Técnico de la Presidencia". El armado societario (Agosto 2024): Tras reunirse nuevamente con Karina el 1 de agosto, Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy registraron formalmente la empresa Tech Forum S.A. el 6 de agosto , con el objeto de realizar consultoría en criptoactivos.

Tras reunirse nuevamente con Karina el 1 de agosto, Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy registraron formalmente la empresa el , con el objeto de realizar consultoría en criptoactivos. La "bendición" presidencial (Septiembre 2024): El 20 de septiembre, Milei recibió a Novelli en dos reuniones (mañana y tarde) de una hora cada una. Ese día se tomó la foto oficial para promocionar el evento, anunciando al Presidente como orador principal.

El acuerdo millonario y la firma presidencial

Noviembre fue el mes decisivo. Tras un viaje a Asunción junto a sus socios y el empresario Hayden Davis, el grupo regresó a Buenos Aires para cerrar un acuerdo mayor.

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El 21 de noviembre, Novelli recibió una copia de un contrato para representar a Davis en Argentina, que estipulaba un pago de 1,8 millones de dólares y una participación del 35% en los negocios. Esa misma tarde, se reunieron con Milei en la Casa Rosada. Según testigos, esa noche Davis celebró en su hotel asegurando que el Presidente ya había “firmado todo”.

Silencio oficial y defensa cerrada

A pesar de la gravedad de las revelaciones, la Casa Rosada ha optado por el hermetismo. Este lunes, el clima en Balcarce 50 estuvo marcado por el silencio. No hubo desmentidas categóricas ni conferencias explicativas.

Los entornos ministeriales se apegan a la línea trazada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien el domingo por la noche se limitó a declarar: “La Justicia debe investigar”. En off the record, fuentes de La Libertad Avanza aseguran que “no va a pasar que aparezca un dato que comprometa al Presidente” y cierran filas en defensa del Ejecutivo, tal como ocurrió en crisis anteriores.

Mientras tanto, el gobierno intenta redirigir la agenda pública hacia las actividades del Presidente, destacando su reciente discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde volvió a cargar contra el Estado y los “vagos que viven como parásitos”, buscando capitalizar su gira internacional por Estados Unidos y España para disipar las dudas que el teléfono de Novelli ha sembrado sobre la transparencia de la gestión.