Probation para la bioquímica por la amenaza de bomba al hospital Rawson

Finalmente, en la audiencia se acordó la suspensión de juicio a prueba, probation, es decir que la causa queda suspendida bajo requerimientos. En caso de que no se cumplan esas condiciones, se continuará con el proceso hasta la sentencia. Esta situación se dio por no tener antecedentes de una condena anterior; porque el delito (intimidación pública) no supera los 3 años de pen y que no prevé una inhabilitación.

image Foto: sanjuan8.com.

El juez de Garantías Eugenio Barbera resolvió probation para Rosario Cortés por el delito de intimidación pública, en la cual la profesional deberá realizar 36 horas de trabajo comunitario y, antes del 28 de julio, deberá pagar la suma de $4.000.000. Este monto está calculado sobre lo que podría haber costado el operativo de seguridad que llevó a evacuar el nosocomio capitalino el pasado 3 de junio.