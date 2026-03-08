Presos del Penal de Chimbas rendirán para entrar a Abogacía en la UNSJ

Para concretar esta posibilidad se realizaron reuniones formales entre autoridades del Servicio Penitenciario y representantes de la facultad, donde se planteó la demanda educativa existente dentro del penal. Como resultado de esas gestiones se logró obtener cinco cupos para aspirantes interesados en cursar la carrera.

image

Antes de acceder al ingreso universitario, los internos participaron de un pre–cursillo interno organizado por el área de Educación, con el objetivo de prepararlos académicamente. Durante esa etapa recibieron clases de formación y contenidos de Introducción al Derecho, lo que les permitió familiarizarse con los conceptos básicos de la carrera.

El acompañamiento de abogados voluntarios

El proceso de formación también contó con el apoyo de dos abogados voluntarios, quienes brindaron clases a los participantes y colaboraron en la evaluación final.

Luego de completar esta instancia académica, se elaboró un orden de mérito basado en las calificaciones obtenidas, lo que permitió seleccionar a los cinco aspirantes con mejores resultados, quienes ahora tendrán la posibilidad de rendir el examen correspondiente al cursillo de ingreso.

image

Experiencias que marcan el camino

El programa educativo dentro del sistema penitenciario ya tiene antecedentes en la provincia. El año pasado participaron cinco internos en el cursillo de ingreso a Abogacía, de los cuales tres lograron acceder a la carrera, consolidando el impacto de la educación como herramienta de transformación personal.

Uno de los casos más conocidos es el de Roberto Carlos Villarroel, quien se encuentra detenido desde hace 19 años y logró recibirse de abogado tras seis años y medio de estudio. Villarroel, quien cumple una de las penas más altas del Código Penal, sostiene que a pesar de su situación mantiene la esperanza de recuperar la libertad.

image

Más recientemente, hace apenas cinco meses, otro interno del Penal de Chimbas logró convertirse en el segundo preso en la historia del establecimiento en graduarse como abogado, luego de iniciar la carrera en 2021.

La educación como herramienta de reinserción

Desde el Servicio Penitenciario destacaron que este tipo de iniciativas buscan generar oportunidades de crecimiento, formación y nuevos proyectos de vida, entendiendo la educación como un elemento central para la reinserción social.

Ahora, los cinco aspirantes que superaron el proceso interno de selección se preparan para dar el próximo paso académico: rendir el examen de ingreso que podría abrirles las puertas a la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de San Juan.