Orrego consolidó los términos de un acuerdo integral con autoridades de Vicuña Corp

Además, el entendimiento incluye inversiones en obra pública provincial que el Gobierno de San Juan ejecutará con recursos aportados por la compañía. Estas obras estarán destinadas a fortalecer la infraestructura que requiere el sector minero, pero también beneficiarán a otros sectores productivos de la provincia.

Todo este esquema se desarrollará bajo un marco de estabilidad de regalías para el proyecto Vicuña, condición que permitirá impulsar su desarrollo y avanzar hacia la etapa de construcción.

Tras el encuentro, los equipos técnicos y legales del Gobierno provincial continuarán trabajando junto a la empresa para finalizar la redacción y los detalles de los documentos que darán forma al acuerdo definitivo, cuya firma formal está prevista en las próximas semanas en San Juan.

Por otro lado, como parte de su agenda en Vancouver, el gobernador también mantuvo una reunión con Jack Lundin, uno de los referentes del grupo global Lundin Group, con quien dialogó sobre el avance de los proyectos mineros que se desarrollan en la provincia y las perspectivas de inversión para los próximos años.