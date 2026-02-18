De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Secretaría de Relaciones Institucionales de San Juan para la temporada 2025-2026, el movimiento en el Paso Internacional de Agua Negra durante el reciente fin de semana largo (del 13 al 17 de febrero) arrojó los siguientes resultados:
Agua Negra: más de 3.800 personas cruzaron durante el fin de semana largo
El flujo de personas y vehículos en el Paso Internacional durante el periodo del 13 al 17 de febrero de 2026 cayó un 30% respecto a la temporada anterior.