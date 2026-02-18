"
San Juan 8 > San Juan > Paso Internacional de Agua Negra

Agua Negra: más de 3.800 personas cruzaron durante el fin de semana largo

El flujo de personas y vehículos en el Paso Internacional durante el periodo del 13 al 17 de febrero de 2026 cayó un 30% respecto a la temporada anterior.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Secretaría de Relaciones Institucionales de San Juan para la temporada 2025-2026, el movimiento en el Paso Internacional de Agua Negra durante el reciente fin de semana largo (del 13 al 17 de febrero) arrojó los siguientes resultados:

Tránsito de personas

  • Total de personas: Un total de 3.829 ciudadanos transitaron por el paso fronterizo.

  • Ingresos y egresos: Se registraron 1.910 personas ingresando a Argentina y 1.919 egresando hacia Chile.

  • Comparativa: Estas cifras representan una disminución de 973 personas respecto al mismo periodo de la temporada anterior, lo que equivale a una caída del 30%.

Flujo de vehículos

  • Total de vehículos: Se contabilizaron 1.255 unidades en total.

  • Detalle: Cruzaron 604 vehículos de ingreso y 651 de egreso.

  • Variación interanual: El movimiento vehicular mostró una baja de 184 unidades, marcando un descenso del 31% en comparación con el año pasado.

