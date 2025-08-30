Preocupante aumento de incendios: un promedio de 10 intervenciones diarias

Según detalló Alleva, menos del 50% de los incendios son estructurales o domiciliarios. La mayoría se trata de focos en pastizales, baldíos o áreas abiertas, especialmente durante jornadas de alta temperatura, baja humedad y vientos fuertes. Estos incendios no solo generan pérdidas de recursos naturales, sino que también amenazan viviendas cercanas.
Incendios intencionales: un fenómeno bajo investigación
Aunque la mayoría de los siniestros son accidentales, algunos se investigan por su posible carácter intencional. “Lo intencional es difícil de medir, a veces se denuncia, pero en general los incendios en viviendas son producto de accidentes debido a instalaciones eléctricas viejas, cañerías defectuosas o artefactos en mal estado”, explicó el jefe de Bomberos.
En los últimos días de agosto, se reportó una jornada crítica con más de 13 incendios en un solo día, superando el promedio de 10 salidas diarias que se venían registrando desde el comienzo del año.
El 29 de agosto, un día con múltiples incendios
El 29 de agosto, San Juan vivió una jornada de gran actividad para los bomberos, con 13 incendios en distintos departamentos, entre ellos Capital, Rawson, San Martín y Caucete. Los siniestros afectaron tanto viviendas como pasturas y residuos industriales.
Las intervenciones del 29 de agosto de 2025:
Recomendaciones de prevención ante los incendios
Desde la División Bomberos de San Juan reiteraron la importancia de la prevención, sobre todo durante los días de condiciones climáticas adversas. Las autoridades siguen trabajando para controlar y extinguir los incendios.