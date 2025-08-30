"
Encontraron en Albardón, un cementerio de animales: rescataron ejemplares vivos

Un macabro hallazgo conmocionó a Albardón: en una finca se descubrió un cementerio de animales con restos de caballos y vacunos, además de rescatar ejemplares vivos en estado crítico. El responsable fue detenido.

Este sábado por la mañana, un grave caso de maltrato animal salió a la luz en Albardón, donde autoridades policiales, en colaboración con proteccionistas, hallaron un espeluznante "cementerio de animales" en una finca rural.

El operativo, que se desarrolló tras una denuncia, arrojó una realidad estremecedora: restos de vacunos y caballos enterrados en una fosa común, con al menos 15 esqueletos de cada especie. Además, se encontraron animales vivos en condiciones deplorables.

El allanamiento comenzó a primera hora, aproximadamente a las 6 de la mañana, y fue supervisado por Luciano Castro, conocido proteccionista de la provincia, quien relató la angustiante escena al portal sanjuan8.com. “Cuando empezamos a ingresar en la finca nos encontrábamos con patas de caballos enterradas, una fosa bastante grande con el cráneo de un caballo, y restos distribuidos de otros animales”, expresó Castro, visiblemente afectado.

El lugar no solo albergaba cadáveres, sino que también fue el escenario de la angustia de animales que aún luchaban por sobrevivir. Se rescataron cuatro caballos y cinco cachorros de galgo de entre tres y cuatro meses, algunos desnutridos y gravemente enfermos. Lamentablemente, la situación de una yegua fue tan crítica que tuvo que ser eutanasiada por un veterinario. “La yegua estaba super desnutrida, muy mal, sin solución posible”, detalló Castro.

Además de los caballos y cachorros rescatados, también fueron encontrados otros animales de granja, como cerdos, gallinas y gatos. Los animales fueron trasladados para recibir atención veterinaria urgente, mientras que la finca quedó bajo custodia para su investigación. La Secretaría de Medio Ambiente y el Dr. Gustavo Aragón colaboraron en el proceso, y se realizaron actas de infracción por la mala condición de los animales.

Según las primeras hipótesis, los animales podrían haber sido usados para faenamiento, aunque la investigación continúa para confirmar esta versión. Lo cierto es que el responsable del lugar fue detenido y será imputado por maltrato animal. La causa judicial sigue su curso y los proteccionistas se presentarán como querellantes para aportar pruebas y continuar el seguimiento del caso.

