Suspenden el Gran Chocolate de Chimbas por alerta meteorológica

Por motivo de las inclemencias climáticas previstas para este fin de semana, el tradicional Gran Chocolate en el Parque de Chimbas, programado para el sábado 30 de agosto, será reprogramado.

La organización del evento informó que la decisión se tomó priorizando la seguridad de todos los vecinos y vecinas de Chimbas. El objetivo es que la celebración se viva en un ambiente seguro, alegre y familiar, tal como siempre se busca en este encuentro comunitario.

Desde el municipio aseguraron que muy pronto se anunciará la nueva fecha, para que todos puedan disfrutar de la actividad con normalidad y tranquilidad. Asimismo, invitan a los vecinos a estar atentos a los canales oficiales de comunicación para no perder ninguna novedad sobre la reprogramación.

