La organización del evento informó que la decisión se tomó priorizando la seguridad de todos los vecinos y vecinas de Chimbas. El objetivo es que la celebración se viva en un ambiente seguro, alegre y familiar, tal como siempre se busca en este encuentro comunitario.
Suspenden el Gran Chocolate de Chimbas por alerta meteorológica
Por motivo de las inclemencias climáticas previstas para este fin de semana, el tradicional Gran Chocolate en el Parque de Chimbas, programado para el sábado 30 de agosto, será reprogramado.