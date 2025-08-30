Comenzó la veda de pesca en diques y embalses de San Juan: los detalles

La veda incluye fines de semana y días feriados, prohibiéndose la pesca en la mayoría de los espejos de agua de San Juan. Como excepción, el Dique Cuesta del Viento permanecerá habilitado con un límite de diez piezas por pescador, con el fin de fomentar la actividad turística y deportiva. En tanto, el Dique San Agustín seguirá abierto durante todo el año, sin restricciones en la cantidad de peces que se puedan extraer.

En el caso del pejerrey (Odontesthes bonariensis), la veda se mantendrá vigente hasta el 30 de noviembre, con la excepción de los diques Caracoles y Cauquenes, donde la pesca está prohibida todo el año. Por su parte, los salmónidos, trucha arco iris, trucha marrón y trucha de arroyo. tienen un período de veda específico que rige desde el 1 de julio hasta el 14 de septiembre, durante el cual la pesca está totalmente prohibida.