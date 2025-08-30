La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan informó que comenzó a regir el período de veda de pesca en diques y embalses de la provincia, establecido por la Resolución N.º 956-SEAyDS-2025. La medida se extenderá hasta el 30 de noviembre inclusive, y busca garantizar la preservación de las especies durante su etapa reproductiva.
Comenzó la veda de pesca en diques y embalses de San Juan: los detalles
Hasta el 30 de noviembre rige la veda de pesca en diques y embalses de San Juan. La medida busca preservar las especies durante su etapa reproductiva y promover una pesca deportiva sostenible.