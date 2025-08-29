Un violento episodio protagonizado por dos adolescentes en plena vía pública generó conmoción en las últimas horas. En las imágenes, que fueron registradas por transeúntes y difundidas en redes sociales, se observa cómo las jóvenes se agreden físicamente mientras varios adolescentes arengan la pelea.
Dos adolescentes se pelearon en plena calle y ni la Policía logró separarlas
El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales y rápidamente se volvió viral, generando preocupación por la violencia entre jóvenes.