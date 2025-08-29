Dos adolescentes se pelearon en plena calle y ni la Policía logró separarlas

Incluso efectivos policiales que llegaron al lugar intervinieron para separar a las chicas, aunque les resultó difícil frenar la agresión en medio de los gritos y la tensión del momento.

El video se viralizó rápidamente y abrió un fuerte debate en la comunidad acerca de la violencia entre adolescentes y el rol de las redes sociales en la exposición de este tipo de hechos.