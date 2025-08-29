"
Dos adolescentes se pelearon en plena calle y ni la Policía logró separarlas

El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales y rápidamente se volvió viral, generando preocupación por la violencia entre jóvenes.

Un violento episodio protagonizado por dos adolescentes en plena vía pública generó conmoción en las últimas horas. En las imágenes, que fueron registradas por transeúntes y difundidas en redes sociales, se observa cómo las jóvenes se agreden físicamente mientras varios adolescentes arengan la pelea.

Incluso efectivos policiales que llegaron al lugar intervinieron para separar a las chicas, aunque les resultó difícil frenar la agresión en medio de los gritos y la tensión del momento.

El video se viralizó rápidamente y abrió un fuerte debate en la comunidad acerca de la violencia entre adolescentes y el rol de las redes sociales en la exposición de este tipo de hechos.

