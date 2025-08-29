"
Vialidad dispondrá un corte total en la bajada de calle 9 de Julio

La Dirección Provincial de Vialidad informó que este viernes 29 de agosto se interrumpirá completamente el tránsito en un sector de la Avenida de Circunvalación por trabajos de mantenimiento.

El corte regirá entre las 09:30 y las 13:00 horas en la bajada hacia calle 9 de Julio (anillo interno), debido a tareas de reemplazo de defensas metálicas. Durante ese lapso, los vehículos deberán utilizar vías alternativas para poder circular.

Desde Vialidad recordaron la importancia de respetar la cartelería vial, las indicaciones del personal en la zona y transitar con máxima precaución, a fin de evitar incidentes y garantizar la seguridad de los trabajadores que estarán en la obra.

