El corte regirá entre las 09:30 y las 13:00 horas en la bajada hacia calle 9 de Julio (anillo interno), debido a tareas de reemplazo de defensas metálicas. Durante ese lapso, los vehículos deberán utilizar vías alternativas para poder circular.
San Juan 8 > San Juan > avenida de Circunvalación
Vialidad dispondrá un corte total en la bajada de calle 9 de Julio
La Dirección Provincial de Vialidad informó que este viernes 29 de agosto se interrumpirá completamente el tránsito en un sector de la Avenida de Circunvalación por trabajos de mantenimiento.