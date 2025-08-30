El cantante Axel sorprendió a todos durante una charla en el stream Lapré, al confesar que planea convertirse en sacerdote. “En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a ser”, admitió el artista, quien aseguró que Dios le dio “la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte”, como Celebra la vida, Amo y Te voy a amar.
De la música al altar: Axel reveló su inesperada vocación religiosa
Axel sorprendió al revelar en Lapré que planea convertirse en sacerdote. Confesó su devoción por San Francisco de Asís y explicó que Dios lo inspiró a seguir este camino.