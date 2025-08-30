De la música al altar: Axel reveló su inesperada vocación religiosa

El cantante también habló sobre su fe: “Yo re creo en Dios. De chico era monaguillo”, y detalló su devoción por San Francisco de Asís, que mantiene desde los 12 años. Axel explicó que esta decisión espiritual surge de una “bajada de línea” que sintió hace unos meses, y que planea asumir plenamente cuando tenga alrededor de 60 años, etapa que considera de mayor tranquilidad en la vida.

Sobre la compatibilidad entre ser sacerdote y tener hijos, Axel aclaró: “Sí, sí, ya sí. Depende igual qué rama también” Sobre la compatibilidad entre ser sacerdote y tener hijos, Axel aclaró: “Sí, sí, ya sí. Depende igual qué rama también” . Sus declaraciones generaron sorpresa y también momentos de humor, como la intervención del conductor Grego Roselló, quien bromeó: “Te imaginás que te hace la misa el domingo y es Axel… Lo primero que pienso es en un videoclip”.