De la música al altar: Axel reveló su inesperada vocación religiosa

Axel sorprendió al revelar en Lapré que planea convertirse en sacerdote. Confesó su devoción por San Francisco de Asís y explicó que Dios lo inspiró a seguir este camino.

El cantante Axel sorprendió a todos durante una charla en el stream Lapré, al confesar que planea convertirse en sacerdote. “En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a ser”, admitió el artista, quien aseguró que Dios le dio “la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte”, como Celebra la vida, Amo y Te voy a amar.

El cantante también habló sobre su fe: “Yo re creo en Dios. De chico era monaguillo”, y detalló su devoción por San Francisco de Asís, que mantiene desde los 12 años. Axel explicó que esta decisión espiritual surge de una “bajada de línea” que sintió hace unos meses, y que planea asumir plenamente cuando tenga alrededor de 60 años, etapa que considera de mayor tranquilidad en la vida.

Sobre la compatibilidad entre ser sacerdote y tener hijos, Axel aclaró: “Sí, sí, ya sí. Depende igual qué rama también” Sobre la compatibilidad entre ser sacerdote y tener hijos, Axel aclaró: “Sí, sí, ya sí. Depende igual qué rama también” . Sus declaraciones generaron sorpresa y también momentos de humor, como la intervención del conductor Grego Roselló, quien bromeó: “Te imaginás que te hace la misa el domingo y es Axel… Lo primero que pienso es en un videoclip”.

No es la primera vez que Axel genera titulares inesperados. Hace algunos meses confesó ser prepper, preparándose para posibles catástrofes mundiales: “Tengo comida guardada para un año, valijas listas, cuchillos de todos los tamaños. Soy tipo boy scout”. Además, detalló cómo arma su kit de emergencia, con sogas, mosquetones, pastillas para purificar agua y filtros, pensado para sobrevivir los primeros días de cualquier crisis.

El cantante también recordó etapas difíciles de su vida personal y profesional, como la denuncia por abuso sexual que recibió en 2019, desestimada por la Justicia. Sobre esa experiencia, Axel aseguró que lo ayudó a reflexionar sobre su identidad y fortalecer su autoafirmación: “Aprendí que nada de lo que digan los demás determina quién soy, yo sé muy bien quién soy, como padre, como pareja, como hijo”.

