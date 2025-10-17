"
Preocupación en un colegio por un alumno que habría llevado un arma

A través de una nota los padres del colegio secundario María Auxiliadora expresaron su preocupación sobre el hecho. Se habría tratado de un arma de aire comprimido.

Un hecho de extrema gravedad generó preocupación en los padres del Colegio Secundario María Auxiliadora, luego de que un alumno de 6.º año habría concurrido al establecimiento portando un arma de aire comprimido. La situación motivó la reacción por parte de madres y padres, quienes expresaron su malestar y exigieron respuestas a través de un comunicado dirigido a las autoridades del colegio.

En la nota, las familias manifestaron su descontento y alarma ante lo ocurrido, subrayando que, aunque se trate de un arma de aire comprimido, su uso puede provocar lesiones graves o incluso irreparables, constituyendo una amenaza concreta a la integridad física de estudiantes, docentes y personal del establecimiento.

“Consideramos inadmisible que una situación de este tipo haya ocurrido dentro del ámbito escolar”, señalaron en el texto. Si bien destacan que el colegio habría actuado según los protocolos del Ministerio de Educación, "las medidas adoptadas resultan insuficientes frente a la gravedad del hecho y a sus consecuencias emocionales".

Según detallan en el comunicado, los alumnos se sienten atemorizados ante la posible reincorporación del estudiante involucrado. También cuestionaron la falta de información sobre medidas preventivas concretas que garanticen que una situación similar no vuelva a repetirse, y exigieron reforzar los mecanismos de seguridad dentro del colegio.

Por otra parte, las familias señalaron que los padres del alumno involucrado deben asumir la responsabilidad por los hechos y que el profesional que certificó su aptitud para volver a clases también debería considerar el impacto de sus decisiones sobre la seguridad del resto de los alumnos.

Finalmente, solicitaron a las autoridades educativas que evalúen con seriedad la reincorporación del alumno y que se adopten medidas que garanticen la seguridad física y emocional de toda la comunidad educativa.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte del establecimiento ni del Ministerio de Educación provincial en relación al caso.

