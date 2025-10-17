Un hecho de extrema gravedad generó preocupación en los padres del Colegio Secundario María Auxiliadora, luego de que un alumno de 6.º año habría concurrido al establecimiento portando un arma de aire comprimido. La situación motivó la reacción por parte de madres y padres, quienes expresaron su malestar y exigieron respuestas a través de un comunicado dirigido a las autoridades del colegio.
Preocupación en un colegio por un alumno que habría llevado un arma
