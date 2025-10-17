Preocupación en un colegio por un alumno que habría llevado un arma

Según detallan en el comunicado, los alumnos se sienten atemorizados ante la posible reincorporación del estudiante involucrado. También cuestionaron la falta de información sobre medidas preventivas concretas que garanticen que una situación similar no vuelva a repetirse, y exigieron reforzar los mecanismos de seguridad dentro del colegio.

Por otra parte, las familias señalaron que los padres del alumno involucrado deben asumir la responsabilidad por los hechos y que el profesional que certificó su aptitud para volver a clases también debería considerar el impacto de sus decisiones sobre la seguridad del resto de los alumnos.

Finalmente, solicitaron a las autoridades educativas que evalúen con seriedad la reincorporación del alumno y que se adopten medidas que garanticen la seguridad física y emocional de toda la comunidad educativa.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte del establecimiento ni del Ministerio de Educación provincial en relación al caso.