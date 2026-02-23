"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > carne

Precios por las nubes: la carne subió un 8% y el asado superó los $18 mil

El kilo de lomo ya roza los $25.000 en San Juan, mientras expertos advierten que la crisis de oferta persistirá por años.

El bolsillo de los sanjuaninos recibió un nuevo golpe este lunes con un incremento del 8% en los cortes vacunos. El ajuste, que ya se refleja en las pizarras de las principales carnicerías de la provincia, sitúa a cortes emblemáticos como la Punta de Espalda por encima de los $20.800, marcando una brecha cada vez más amplia respecto al salario promedio.

Los nuevos valores en San Juan

Según el relevamiento de precios actualizados tras el último aumento, así quedaron los cortes más consultados:

carne

¿Por qué no para de subir?

El economista David Miazzo explicó en medios nacionales que el mercado atraviesa una "crisis de oferta sin precedentes". Según el especialista, el aumento del 75% registrado en el último año —que supera la inflación general— es consecuencia de la sequía de 2022 y 2023.

Te puede interesar...

“En 2023 hubo sobreoferta porque los productores no tenían cómo alimentar el ganado y debieron venderlo. Hoy el proceso se revirtió: los productores retienen animales para recomponer el stock, y hay menos carne disponible”, detalló Miazzo.

El escenario no es alentador para el corto plazo. Miazzo advirtió que, aunque el poder de compra de los consumidores pone un "techo" natural a las subas, los precios elevados persistirán. Esto se debe a que la recomposición del rodeo ganadero es un proceso biológico lento que demanda entre dos y tres años.

A este conflicto interno se suma la presión internacional, con Estados Unidos demandando carne activamente, lo que empuja los valores globales hacia arriba.

Temas

Te puede interesar