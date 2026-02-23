Precios por las nubes: la carne subió un 8% y el asado superó los $18 mil

“En 2023 hubo sobreoferta porque los productores no tenían cómo alimentar el ganado y debieron venderlo. Hoy el proceso se revirtió: los productores retienen animales para recomponer el stock, y hay menos carne disponible”, detalló Miazzo.

El escenario no es alentador para el corto plazo. Miazzo advirtió que, aunque el poder de compra de los consumidores pone un "techo" natural a las subas, los precios elevados persistirán. Esto se debe a que la recomposición del rodeo ganadero es un proceso biológico lento que demanda entre dos y tres años.

A este conflicto interno se suma la presión internacional, con Estados Unidos demandando carne activamente, lo que empuja los valores globales hacia arriba.