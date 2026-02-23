El bolsillo de los sanjuaninos recibió un nuevo golpe este lunes con un incremento del 8% en los cortes vacunos. El ajuste, que ya se refleja en las pizarras de las principales carnicerías de la provincia, sitúa a cortes emblemáticos como la Punta de Espalda por encima de los $20.800, marcando una brecha cada vez más amplia respecto al salario promedio.
Precios por las nubes: la carne subió un 8% y el asado superó los $18 mil
El kilo de lomo ya roza los $25.000 en San Juan, mientras expertos advierten que la crisis de oferta persistirá por años.