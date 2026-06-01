Volvieron a postergar el aumento de impuestos para contener los precios de la nafta

La actualización de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se hacen en base a la inflación acumulada trimestral y tienen impacto directo en los precios finales de la nafta y el gasoil en todo el país.

Si bien desde que asumió la gestión Milei se fueron aplicando alzas, todavía siguen demorados incrementos por trimestres de 2024, todo 2025 y ahora se sumó la inflación de los primeros tres meses de este año.

El mes pasado, el Ejecutivo ya había diferido de manera parcial la actualización de esos gravamenes sobre las ventas de naftas y gasoil, luego de que en abril por el impacto de la guerra había aplazado un mes la aplicación total.

De esta manera, el Gobierno se acopló a la decisión de YPF, que aumentó 1% sus combustibles a mediados de mayo y mantendrá eos precios hasta fin de junio, por lo que no trasladará a los surtidores los cambios bruscos del precio internacional del petróleo.

Qué pasará con el precio de las naftas y el gasoil en junio

Las petroleras que operan en la Argentina siguen sin trasladar a pleno las variaciones del petróleo internacional a los precios finales de sus productos. Si hay traspaso de subas impositivas o de los biocombustibles.

La medida buscó contener el impacto económico de la guerra y, en especial, que no alimentara la inflación, que cerró en marzo en 3,4%. El Gobierno festejó la desaceleración a 2,6% de abril y espera menores porcentajes para los próoximos meses.

“Continuaremos aplicando el sistema de ‘buffer de precios’ por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”, sostuvo el CEO de YPF, Horacio Marin, al momento de anunciar la medida.

Según explicó, durante ese período la compañía no trasladará “fluctuaciones bruscas” del petróleo internacional y luego recuperará el ingreso diferido mediante una cuenta compensadora una vez finalizado el conflicto en Oriente Medio.