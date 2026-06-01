La caída en las ventas del comercio sanjuanino fue del 15% en mayo

El informe revela además que el financiamiento se ha convertido en una herramienta indispensable para concretar las compras. Actualmente, el 50% de las operaciones se realiza con tarjeta de crédito, el 30% mediante billeteras virtuales y apenas el 20% restante con débito o efectivo. El ticket promedio alcanzó los 80.000 pesos.

Rubros con comportamientos dispares

En cuanto al desempeño por actividad, Farmacia y Perfumería fue el único rubro que logró mantenerse en terreno positivo, con una mejora del 2%. En el extremo opuesto se ubicó Muebles y Decoración, que registró la caída más pronunciada del mes, reflejando la retracción del consumo en bienes de mayor valor.

Diferencias entre departamentos

La realidad también varía según la ubicación geográfica. Mientras que el centro comercial de Capital mantiene una ocupación cercana al 90%, en Rawson la situación es considerablemente más delicada, con una ocupación del 80% y el cierre de locales considerados emblemáticos para la actividad comercial del departamento.

Los comerciantes señalan que los altos costos de alquiler y la presión fiscal dificultan la continuidad de muchos emprendimientos, especialmente en las zonas con menor circulación de consumidores.

A pesar del panorama adverso, desde la Cámara sostienen que mayo podría representar un punto de inflexión para la actividad. Las expectativas están centradas en junio, impulsadas por dos factores que podrían dinamizar el consumo: las promociones vinculadas al Mes del Padre y el movimiento comercial generado por el Mundial.

Para el sector, una recuperación durante las próximas semanas resulta fundamental no solo para mejorar los niveles de facturación, sino también para cumplir compromisos financieros, sostener la actividad y preservar las fuentes de empleo en la provincia.