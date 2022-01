Por la ola de calor, OSSE pide usar el agua con responsabilidad

"Debemos cuidarla en todo momento del día. Cada acto de buen uso permite que el agua nos alcance a todos los usuarios. Es contundente, si en un domicilio se desperdicia, indudablemente, le afecta y le falta al vecino.

Optemos por usar el agua potable con responsabilidad. Por ejemplo, regar las plantas, preferentemente de noche, manualmente, en forma de lluvia, cantero por cantero; o riegos sistematizados y no a manto, dejando la manguera por horas y horas. Tal como este caso, cada usuario tiene la opción de hacer un uso eficaz y eficiente del agua potable. He aquí la diferencia entre que nos alcance o no. Derrochar no es una opción. Cuidemos el agua." sostienen desde OSSE.