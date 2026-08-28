La "luna de sangre" eclipsó la noche sanjuanina

Parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna. En ese recorrido, los colores azulados se dispersan con mayor intensidad, mientras que las tonalidades rojas y anaranjadas logran atravesar la atmósfera y alcanzar la superficie lunar. Por ese motivo, el satélite puede adquirir una tonalidad cobriza, rojiza o anaranjada.

Un eclipse casi total

Uno de los aspectos más llamativos del fenómeno fue su profundidad. Cerca del 93% del disco lunar quedó dentro de la umbra terrestre, por lo que, aunque no llegó a convertirse técnicamente en un eclipse total, estuvo muy cerca de alcanzar esa condición. Algunas fuentes internacionales estimaron que alrededor del 96% de la Luna ingresó en la sombra umbral, dependiendo de la forma en que se mida la cobertura.

En Argentina, el eclipse pudo observarse durante varias horas. La salida de la Luna de la umbra se produjo aproximadamente a las 2:52, mientras que el final de la fase penumbral ocurrió cerca de las 4:01.