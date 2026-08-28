El fenómeno comenzó durante la noche del jueves 27 y se extendió hasta las primeras horas del viernes. En nuestro país, la fase parcial comenzó cerca de las 23:33, mientras que el momento de máxima cobertura se produjo alrededor de la 1:13/1:14, cuando aproximadamente el 93% del disco lunar quedó cubierto por la sombra más oscura de la Tierra.
La "luna de sangre" eclipsó la noche sanjuanina
Durante la madrugada de este viernes, un eclipse lunar parcial tiñó de tonos rojizos y cobrizos a la Luna y pudo observarse desde gran parte de América, incluida Argentina. Así se vivió en el observatorio CASLEO, en Calingasta.