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La "luna de sangre" eclipsó la noche sanjuanina

Durante la madrugada de este viernes, un eclipse lunar parcial tiñó de tonos rojizos y cobrizos a la Luna y pudo observarse desde gran parte de América, incluida Argentina. Así se vivió en el observatorio CASLEO, en Calingasta.

El fenómeno comenzó durante la noche del jueves 27 y se extendió hasta las primeras horas del viernes. En nuestro país, la fase parcial comenzó cerca de las 23:33, mientras que el momento de máxima cobertura se produjo alrededor de la 1:13/1:14, cuando aproximadamente el 93% del disco lunar quedó cubierto por la sombra más oscura de la Tierra.

Aunque se trató de un eclipse lunar parcial, la profundidad del fenómeno hizo que la Luna adquiriera una apariencia similar a la de una llamada “Luna de Sangre”. El evento fue seguido por aficionados a la astronomía, fotógrafos y curiosos que aprovecharon la noche para observar y registrar el espectáculo celeste.

¿Por qué la Luna se volvió roja?

El característico color rojizo no fue producto de un cambio real en la superficie lunar. Durante un eclipse, la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite natural.

Parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna. En ese recorrido, los colores azulados se dispersan con mayor intensidad, mientras que las tonalidades rojas y anaranjadas logran atravesar la atmósfera y alcanzar la superficie lunar. Por ese motivo, el satélite puede adquirir una tonalidad cobriza, rojiza o anaranjada.

Un eclipse casi total

Uno de los aspectos más llamativos del fenómeno fue su profundidad. Cerca del 93% del disco lunar quedó dentro de la umbra terrestre, por lo que, aunque no llegó a convertirse técnicamente en un eclipse total, estuvo muy cerca de alcanzar esa condición. Algunas fuentes internacionales estimaron que alrededor del 96% de la Luna ingresó en la sombra umbral, dependiendo de la forma en que se mida la cobertura.

En Argentina, el eclipse pudo observarse durante varias horas. La salida de la Luna de la umbra se produjo aproximadamente a las 2:52, mientras que el final de la fase penumbral ocurrió cerca de las 4:01.

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