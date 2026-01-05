Poda, desinsectación y desratización: plan municipal barrio por barrio
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dio a conocer el cronograma de trabajos de arbolado público que se desarrollará entre el lunes 5 y el domingo 11 de enero, con intervenciones programadas en barrios específicos y atención de reclamos en domicilios particulares.
Según se informó, durante el lunes 5 y martes 6 de enero, las tareas se concentrarán en el Barrio Patrias Sanjuaninas. En el horario de 8 a 13, el personal municipal realizará despeje de luminarias y corte de ramas bajas, con el objetivo de mejorar la iluminación y reducir riesgos en la vía pública. Por la tarde, de 13 a 17, se dará respuesta a reclamos vecinales en domicilios particulares, priorizando los pedidos ingresados al sistema municipal.
A partir del miércoles 7 y hasta el viernes 9 de enero, los trabajos de despeje de luminarias y corte de ramas bajas continuarán en el Barrio del Carmen, nuevamente en el horario de 8 a 13. En tanto, durante la tarde, de 13 a 17, se mantendrá la atención de reclamos en distintos puntos de la ciudad.
El cronograma de arbolado se completará el sábado 10 y domingo 11 de enero, de 8 a 13, con la erradicación de árboles peligrosos en diferentes sectores. Se trata de intervenciones puntuales destinadas a prevenir accidentes y daños, especialmente ante tormentas o fuertes ráfagas de viento.
En paralelo, la Municipalidad informó que entre el lunes 5 y el viernes 9 de enero se llevará adelante un operativo de desinsectación, desratización y educación ambiental, como parte de las políticas preventivas orientadas al cuidado de la salud pública.
Durante el turno mañana, del 5 al 9 de enero, los equipos municipales realizarán tareas territoriales de control y prevención en el Barrio Parque Universitario los días lunes 5, martes 6, miércoles 7 y jueves 8. El viernes 9, la jornada estará destinada a la atención de pedidos particulares, canalizados a través del sistema municipal de reclamos.
En el turno tarde, el operativo también se extenderá del 5 al 9 de enero. El lunes 5 y martes 6, las tareas se desarrollarán en el Barrio Los Tilos, mientras que el miércoles 7 y jueves 8 se intervendrá el Barrio Los Álamos II. Al igual que en el turno mañana, el viernes 9 quedará reservado exclusivamente para la atención de reclamos vecinales.
Desde el Municipio recordaron la importancia de canalizar los pedidos a través de los canales oficiales para garantizar una correcta organización y alcance de los operativos.