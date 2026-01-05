Poda, desinsectación y desratización: plan municipal barrio por barrio

image

El cronograma de arbolado se completará el sábado 10 y domingo 11 de enero, de 8 a 13, con la erradicación de árboles peligrosos en diferentes sectores. Se trata de intervenciones puntuales destinadas a prevenir accidentes y daños, especialmente ante tormentas o fuertes ráfagas de viento.

En paralelo, la Municipalidad informó que entre el lunes 5 y el viernes 9 de enero se llevará adelante un operativo de desinsectación, desratización y educación ambiental, como parte de las políticas preventivas orientadas al cuidado de la salud pública.

Durante el turno mañana, del 5 al 9 de enero, los equipos municipales realizarán tareas territoriales de control y prevención en el Barrio Parque Universitario los días lunes 5, martes 6, miércoles 7 y jueves 8. El viernes 9, la jornada estará destinada a la atención de pedidos particulares, canalizados a través del sistema municipal de reclamos.

En el turno tarde, el operativo también se extenderá del 5 al 9 de enero. El lunes 5 y martes 6, las tareas se desarrollarán en el Barrio Los Tilos, mientras que el miércoles 7 y jueves 8 se intervendrá el Barrio Los Álamos II. Al igual que en el turno mañana, el viernes 9 quedará reservado exclusivamente para la atención de reclamos vecinales.

Desde el Municipio recordaron la importancia de canalizar los pedidos a través de los canales oficiales para garantizar una correcta organización y alcance de los operativos.