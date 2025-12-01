San Juan vive este lunes una nueva jornada templada, con una máxima prevista que no superará los 27°C. A las 7 de la mañana, la temperatura registrada fue de 18,6°C, con cielo parcialmente nublado, humedad del 74%, presión de 945.8 hPa, y viento del sur a 25 km/h. La visibilidad se mantiene óptima, en 15 kilómetros.
Otro día templado en San Juan: la máxima no superará los 27°C
La mañana arrancó con 18,6°C, cielo parcialmente nublado y viento del sur. El Servicio de Hidrografía Naval anticipa una jornada estable y sin altas temperaturas.