Otro día templado en San Juan: la máxima no superará los 27°C

La mañana arrancó con 18,6°C, cielo parcialmente nublado y viento del sur. El Servicio de Hidrografía Naval anticipa una jornada estable y sin altas temperaturas.

San Juan vive este lunes una nueva jornada templada, con una máxima prevista que no superará los 27°C. A las 7 de la mañana, la temperatura registrada fue de 18,6°C, con cielo parcialmente nublado, humedad del 74%, presión de 945.8 hPa, y viento del sur a 25 km/h. La visibilidad se mantiene óptima, en 15 kilómetros.

Según el pronóstico oficial actualizado por el Servicio de Hidrografía Naval, para hoy se espera una mínima de 17°C y una máxima de 27°C, en un día sin sobresaltos meteorológicos.

La salida del sol fue a las 06:22 y la puesta será a las 20:25, marcando una jornada con buen tiempo y condiciones estables.

