Otro día templado en San Juan: la máxima no superará los 27°C

Según el pronóstico oficial actualizado por el Servicio de Hidrografía Naval, para hoy se espera una mínima de 17°C y una máxima de 27°C, en un día sin sobresaltos meteorológicos.

La salida del sol fue a las 06:22 y la puesta será a las 20:25, marcando una jornada con buen tiempo y condiciones estables.