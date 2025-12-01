San Juan vendió 2,5 toneladas de residuos electrónicos para reciclaje

El manejo de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) en San Juan funciona de manera diferenciada del resto de los residuos que ingresan al PTA, que promedian 750 toneladas diarias. Los aparatos electrónicos llegan a través de campañas y solicitudes de instituciones. Con la última edición de la campaña de recolección de RAEE colecta realizada por el Colegio Central Universitario en el mes de septiembre, se logró juntar 7 toneladas de material reciclable.

Una vez ingresados al PTA los equipos atraviesan un doble proceso. Por un lado, la refuncionalización que permite recuperar computadoras y otros dispositivos aún operativos, que luego se entregan a organismos públicos y entidades sociales. Gracias a este mecanismo, escuelas, hogares y fuerzas de seguridad acceden a equipamiento con software básico, útil para tareas administrativas y educativas.

Por otro lado, el material que ya no puede reutilizarse se desarma pieza por pieza. Allí se clasifican plaquetas electrónicas, carcasas y otros componentes. Las plaquetas , que son las partes más valiosas del proceso, son las que integraron esta primera venta provincial. De esta manera se da nuevamente un uso a estos materiales, buscando alcanzar el modelo de economía circular, a través del cual los residuos correctamente separados y clasificados pueden pueden adquirir valor nuevamente y reingresar al sistema productivo.

Existe un punto limpios en unsupermercado, como el estacionamiento del VEA ubicado en Shopping del Bono, donde se pueden depositar celulares, computadoras y aparatos en desuso, evitando que queden almacenados en los hogares y permitiendo su incorporación a cadenas de reciclaje que ya muestran resultados concretos como este.