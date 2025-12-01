Conocé todo sobre las colonias de verano en Capital

Colonias de Verano 2026 – Niñas y Niños
Inscripciones:
Miércoles 3 y jueves 4 de diciembre
8:30 a 12:30 h
Club Colón Junior – Sargento Cabral 1290 Oeste
Requisitos:
-
Tener entre 6 y 12 años.
-
Fotocopia del DNI del menor.
-
Fotocopia del DNI del adulto responsable (padre, madre o tutor).
-
El DNI del inscripto debe tener domicilio en Capital.
-
Certificado de Apto Médico para actividades deportivas y recreativas, completado por un profesional.
-
Grupo sanguíneo, debidamente documentado.
Colonias de Verano 2026 – Personas Mayores
Inscripciones:
Miércoles 3 y jueves 4 de diciembre
8:30 a 12:30 h
Dirección de Desarrollo Humano – Mitre 647 Este
Requisitos:
-
Tener 60 años o más.
-
Fotocopia del DNI.
-
Domicilio en Capital, según el DNI.
-
Certificado de Apto Médico para actividades deportivas y recreativas.
-
Grupo sanguíneo, documentado.
Colonias de Verano 2026 – Personas con Discapacidad
Inscripciones:
Miércoles 3 y jueves 4 de diciembre
8:30 a 12:30 h
Dirección de Desarrollo Humano – Mitre 647 Este
Requisitos:
-
Desde los 6 años en adelante.
-
Fotocopia del DNI.
-
Fotocopia del DNI del adulto responsable (padre, madre o tutor), cuando corresponda.
-
El DNI del inscripto debe tener domicilio en Capital.
-
CUD (Certificado Único de Discapacidad).
-
Certificado de Apto Médico para actividades recreativas y deportivas.
-
Grupo sanguíneo, debidamente acreditado.
Información de contacto
Para consultas o más detalles, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión a los teléfonos:
4217892 – 4226860
2645894922 – 2644838795