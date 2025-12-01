"
Conocé todo sobre las colonias de verano en Capital

Las inscripciones están habilitadas este 3 y 4 de diciembre, en distintos puntos segun el grupo.

La Municipalidad de la Capital anuncia las Colonias de Verano 2026 para niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan lanzó oficialmente la convocatoria para las Colonias de Verano 2026, una propuesta recreativa, deportiva e inclusiva destinada a distintos grupos de la comunidad capitalina. Bajo la gestión de la intendenta Susana Laciar, el municipio abre las inscripciones para participar en esta nueva edición que se desarrollará durante la temporada estival.

Las inscripciones se realizarán los días miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, en el horario de 8:30 a 12:30, en distintos puntos según el grupo participante. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda asistir con la documentación requerida.

Colonias de Verano 2026 – Niñas y Niños

Inscripciones:

Miércoles 3 y jueves 4 de diciembre

8:30 a 12:30 h

Club Colón Junior – Sargento Cabral 1290 Oeste

Requisitos:

  • Tener entre 6 y 12 años.

  • Fotocopia del DNI del menor.

  • Fotocopia del DNI del adulto responsable (padre, madre o tutor).

  • El DNI del inscripto debe tener domicilio en Capital.

  • Certificado de Apto Médico para actividades deportivas y recreativas, completado por un profesional.

  • Grupo sanguíneo, debidamente documentado.

Colonias de Verano 2026 – Personas Mayores

Inscripciones:

Miércoles 3 y jueves 4 de diciembre

8:30 a 12:30 h

Dirección de Desarrollo Humano – Mitre 647 Este

Requisitos:

  • Tener 60 años o más.

  • Fotocopia del DNI.

  • Domicilio en Capital, según el DNI.

  • Certificado de Apto Médico para actividades deportivas y recreativas.

  • Grupo sanguíneo, documentado.

Colonias de Verano 2026 – Personas con Discapacidad

Inscripciones:

Miércoles 3 y jueves 4 de diciembre

8:30 a 12:30 h

Dirección de Desarrollo Humano – Mitre 647 Este

Requisitos:

  • Desde los 6 años en adelante.

  • Fotocopia del DNI.

  • Fotocopia del DNI del adulto responsable (padre, madre o tutor), cuando corresponda.

  • El DNI del inscripto debe tener domicilio en Capital.

  • CUD (Certificado Único de Discapacidad).

  • Certificado de Apto Médico para actividades recreativas y deportivas.

  • Grupo sanguíneo, debidamente acreditado.

Información de contacto

Para consultas o más detalles, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión a los teléfonos:

4217892 – 4226860

2645894922 – 2644838795